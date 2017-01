El Ayuntamiento cede el campo central de la Granja al Xerez C.D

El Ayuntamiento de Jerez sigue en sus trece de no ceder el estadio de Chapín al Xerez C.D a pesar de que el campo de La Juventud aún no está disponible tras la resiembra. A pesar de estar aún dentro de la convocatoria de la pasada temporada y sin tener en cuenta que es el Cádiz el que viene a Jerez, con lo que siempre esto supone, la delegación de deportes insiste en su decisión de no permitir el uso del municipal de Chapín al club azulino.

La delegada de deportes, Laura Álvarez, defendía en la Cadena SER esta decisión, basándola en informes técnicos que confirman que el Xerez C.D no está al corriente de los pagos con el Consistorio y que ni siquiera ha fraccionado los pagos, como así hizo el Jerez Industrial. La delegada, mantiene que “aún estando en convocatoria no reúne los requisitos exigidos por el uso de Chapín, puede jugar en cualquier otra instalación, pero no en esa, porque no está al corriente de los pagos”. El club recibía durante la tarde del martes la siguiente notificación desde el Ayuntamiento:

“Respecto a su solicitud de partido el día 15 de enero de 2017 comentarle que, una vez recibido informe de la Delegación de Medio Ambiente, no se permite el uso del Campo de La Juventud . Por lo tanto se le comunica que está disponible el campo central del Complejo La Granja, desde las 15 horas para que pueda poner su partido a las 16.30 horas del domingo 15 de enero de 2017. Rogamos nos comunique su decisión para trasladarlo a planning de personal”.

