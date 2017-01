Abel Cardona será alcalde de Benissa gracias al voto de C's

Abel Cardona, número 1 de Reiniciem, se convertirá esta tarde, en el alcalde de Benissa. Cambio de color en el gobierno benissero que será posible gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos, Isidor Mollà, que ayer por la tarde, confirmaba su respaldo a los firmantes del acuerdo para desbancar al PP del ejecutivo local. Una situación que ha venido precipitada tras la dimisión el pasado mes de diciembre del líder de los populares, Juan Bautista Roselló, después de casi 18 años ostentando la alcaldía del municipio.

La intención de los populares era cubrir la vacante de Roselló con su número 2, Arturo Poquet, actual portavoz del ejecutivo, pero durante los últimos días, y de forma urgente este fin de semana, los grupos de la oposición, Reiniciem Benissa, PSPV-PSOE y Coalició Compromís, llegaron a un acuerdo, ratificado por sus asambleas, para desbancar a los populares de la alcaldía.

De esta forma al pleno de investidura convocado para esta tarde se presentan dos candidatos, el del PP, Arturo Poquet, y el de la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones municipales, Abel Cardona, con 8 votos para cada uno.

El único que podía hacer inclinar la balanza hacia la derecha o la izquierda era el edil de Ciudadanos. Mollà ha confirmado que esta tarde votará por el cambio. Considera que los cambios de gobierno son saludables. Y argumenta su decisión asegurando que el ayuntamiento necesita una renovación. Demasiados años de un gobierno popular marcado por la ausencia de diálogo, y con más sombras que luces.

Mollà asegura que está ha sido una decisión muy meditada y acordada por la agrupación local naranja, con el objetivo de renovar y dar impulso a Benissa, entendiendo que durante el año y medio que ha transcurrido de la presente legislatura el consistorio ha estado paralizado. Una apuesta por la alternancia pero, no un cheque en blanco, según subraya Mollà, que apoya la candidatura de Cardona, pero no se suma al pacto firmado por los tres grupos de izquierda. Mollà no gestionará ninguna concejalía, pero si participará de las Comisiones de Gobierno.

El líder de C’s, exige al tripartito, como nuevo ejecutivo, una postura de diálogo permanente tanto con su formación como con el PP.

