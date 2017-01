El jutge del cas Nadia investiga el pare per provocació i explotació sexual de la menor

El Jutge de la Seu, que instrueix el cas Nadia, considera que les fotografies de la menor localitzades a un pendrive del pare suposen un "clar indici" que Fernando Blanco hauria explotat sexualment la nena. Arxius que podrien ser constitutius de dos delictes: el de l'elaboració i tinença de pornografia infantil, i el d'exhibicionisme i provocació sexual.

El jutge considera que la troballa no és una simple sospita sinó “la constància y evidència de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual”.

A més, autoritza el registre de 13 pendrives, 7 targetes de memòria, 3 disc durs i altres terminals informàtics. Material que es va confiscar arran de l'escorcoll efectuat en el domicili familiar.

L'instructor ha citat a declarar els pares per a què en donin explicacions. Primer ho farà la mare, i després el pare, aquest proper divendres. L'advocat dels pares està recopilant informació. Els Mossos d’Esquadra han trobat en un pen drive de Fernando Blanco, el pare de Nadia, fotografies de la seva filla despullada, que serien de caire sexual, segons confirma la policia autonòmica.

La Fiscalia demanarà al jutge que ampli la causa contra els pares: a més del delicte d'estafa, als delictes de de pornografia infantil i exhibicionisme.

Fernando Blanco es troba en presó preventiva des de fa un més, quan el titular del jutjat número 1 de la Seu d'Urgell, va decidir el seu ingrés per risc de fuga, -pel que sembla plantejava fugir del país quan va ser detingut-, i pel risc de destrucció de proves.

La mare, Marga Garau, va quedar en llibertat amb càrrecs, però se li va retirar la pàtria potestat de la nena, que pateix Tricotiodistrofia. La custodia ara la té una tieta materna.

Tots dos han de respondre d'un delicte d'estafa que haurien comés a l'utilitzar la malaltia de la nena per recaptar donacions. Van recollir 900 mil euros, i se n'haurien gastat 600 mil euros suposadament per portar un ritme de vida de luxe.

A finals de desembre l'instructor va fixar una fiança de 1.224.968,19 euros per als pares de la menor per fer front al possible frau comés. Cas que no poguessin afrontar aquesta xifra de diners, la justícia procedirà a l'embargament dels seus béns. És una mesura per assegurar, també, que els possibles perjudicats en aquesta estafa puguin reclamar danys i perjudicis.

