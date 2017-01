La alcaldesa de Viveiro acusa a la Xunta de imponer el trazado del corredor 'Costa Norte'

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha justificado su ausencia del acto de inauguración de un tramo del corredor 'Costa Norte' por el presidente, Alberto Núñez Feijoo, al “imponer” la Xunta dicho trazado “sin estar consensuado ni con los vecinos, ni con el grupo” de gobierno local.

Esta ausencia se produce, en palabras de la regidora, “para mostrar nuestro descontento de los temas importantes del ayuntamiento de Viveiro que están parados” “Y –añade- uno de ellos es parte del trazado inaugurado y que forma parte de un amplio proyecto que contempla la vía de alta capacidad de Viveiro que ni se la ve, ni se la espera”, protesta.

María Loureiro recuerda que “en 2010” la Xunta “impuso un trazado nuevo sin estar consesuado ni con los vecinos, ni con el grupo municipal y desde aquella no recibimos ninguna noticia. A Viveiro no se le está tratando bien, no voy a inaugurar un tramo de ocho kilómetros que tardaron ocho años”, clama.

No duda de que esa vía de “alta capacidad” es “fundamental”, al tiempo que ha objetado que Viveiro “es el único concello de A Mariña que no tiene un corredor”. “Todos los camiones pasan por el centro, no tenemos una variante alternativa y es el tercer ayuntamiento más importante de la provincia”, lamenta.

Igualmente, María Loureiro enumera otros “agravios” del gobierno gallego como “el plan general que estuvo muchísimo tiempo parado por Patrimonio, y tenemos los galpones del muelle que están en un estado deplorable, que no los dan derribados o el dragado de la ría”. “Son una serie de temas que corresponden a la Xunta y que se prometieron en campañas electorales pero que nunca se llegaron a hacer”, concluye.

