Esteban: "La culpa debe recaer sobre los jugadores"

El Atlético Baleares pasa por su peor momento desde el inicio de la temporada. Lleva siete partidos sin ganar y se distanciado siete puntos del objetivo que es estar posicionado entre los cuatro primeros para disputar a final de temporada el play-off de ascenso a Segunda División. Con este panorama el equipo blanquiazul que entrena Christian Ziege se prepara para jugar el sábado el derbi balear de la categoría en Son Bibiloni contra el Mallorca B. En una entrevista en SER Deportivos Baleares, el capitán del equipo, Esteban Muñoz, analiza la situación deportiva.

- ¿Cómo están los ánimos en el equipo?

- No demasiado bien. El domingo se nos fue el partido en el último momento... La plantilla está jodida por la situación pero con ganas de que pasen los días para reanimarse y afrontar el derbi con garantías.

- ¿A qué achacáis los malos resultados?

- No se decirte nada concreto. Creo que hacemos muchas cosas bien pero también es que si los resultados no acompañan es porque también hacemos cosas mal. Yo creo que aveces nos están perjudicando errores individuales y la suerte de cara a la portería rival. Ha habido partidos que hemos tenido muchas ocasiones de gol pero no conseguimos ganar.

- El domingo en Son Malferit en el partido contra el Atlético Levante se vió que la afición estaba enfadada e incluso entonó cánticos contra el entrenador. ¿Cómo está la plantilla con el entrenador Christian Ziege?

- Escuché un poco lo que decía la grada. Entiendo lo que dice la afición y es libre de opinar y hay que aceptarlo porque el equipo no funciona. En cuanto a la relación de la plantilla con el entrenador, los jugadores estamos convencidos de la idea que tiene Ziege y unidos para sacar esto adelante.

- Crees que el cambio de entrenador podría cambiar algo?

- No entraré a valorar eso, pero yo creo que lo que hay que hacer es mejorar en muchos aspectos. Sin valorar si lo hace bien o mal, el entrenador puede equivocarse o acertar pero al final los que jugamos somos los jugadores. Las críticas se centran en el entrenador pero los que jugamos somos nosotros y los que no ganamos los partidos somos nosotros. Parte de las culpas deben recaer sobre los jugadores porque la plantilla es para estar arriba y no lo estamos y eso quizá es porque los jugadores no estamos rindiendo al nivel que deberíamos. Creo que es una combinación de todo, no sólo culpa del entrenador ni nuestra.

- ¿El objetivo sigue siendo meterse entre los cuatro primeros?

- Sí. Es cierto que estamos a siete puntos y que se ha complicado mucho porque de cada vez queda menos, pero nuestro objetivo a largo plazo siempre va a ser el mismo que es estar en las plazas de arriba. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo es una equivocación pensar en eso porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en conseguir una victoria para romper la mala racha. Después enlazar dos o tres victorias para después poder mirar a cotas más altas, pero ahora mismo pensar en el play-off es una equivocación por parte nuestra.

- El sábado jugáis contra el Mallorca B un derbi de urgencias.

- Cada uno con su objetivo es un derbi de urgencias. A ellos los resultados tampoco les están acompañando. Nosotros vamos a centrarnos en nuestro juego y nos estamos preparando para llegar al partido con las máximas garantías. Para nosotros es una auténtica final, no porque el rival sea el Mallorca, que es motivo suficiente para afrontarlo como tal, pero más por la dinámica de resultados porque necesitamos sumar victorias.

