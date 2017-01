Y al que venga detrás...

Pocas cosas hay menos incívicas e insolidarias. Es sólo un gesto - para algunos cotidiano - pero que define a quien lo hace. Y lo define como egoísta al que poco o nada importa quien venga detrás, a quien poco o nada importan los demás.

Quien lo hace supongo que se regirá en su vida por los mismos cauces para el resto de cosas más importantes.

No hay norma que regule nada al respecto y, sin embargo, sí lo regulan la ética y la buena hombría.

Es más, si de mi dependiera, lo castigaría.

Supongo que, o bien lo habéis sufrido, o bien lo habéis hecho a la vez. En alguna ocasión incluso se da una horrenda dualidad que define también el proceder vital de algunos: si lo hago yo no pasa nada. Si me lo hacen... no hay derecho. Incluso algunos "razonan": como otros lo hacen, como a mi me lo hacen, yo también lo hago.

Me refiero a esos días - cada vez los hay más - en los que resulta difícil aparcar, va uno con su coche y se harta de ver vehículos que ocupan dos plazas. Al aparcar mal (muchas veces conscientemente) ocupan su sitio, y parte del de al lado, impidiendo a otro que también aparque.

Hay casos tan sangrantes en los que yo no dudaría: grua, multa y al depósito a por el coche. Por egoista.

Por eso estos días que son de propósitos grandilocuentes para el nuevo año, empecemos por las pequeñas cosas. Sólo es un segundo. Se trata de mirar después de aparcar y ver si arrimándolo un poco más, adelante, atrás o a un lado permitimos que otro, que también vendrá como nosotros con prisa, pueda aparcar y deje de seguir buscando.

Es un gesto, es poco, pero a la vez mucho. Haciéndolo estamos pensando en el otro, en quien venga detrás. No haciéndolo... todo lo contrario.

Quizá si quien no lo hace empieza a hacerlo también lo aplique al resto de órdenes de su vida. Pensar en el otro, en los que vienen detrás... si todos lo hiciéramos el mundo sería mejor... y habría hasta más sitio para aparcar.

