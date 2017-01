Luis Domingo González: "La plantilla sanitaria se ha reforzado en Navidad"

El Delegado de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, ha respondido a la queja presentada ayer por el PSOE acerca del colapso de las urgencias médicas en Navidad asegurando que la plantilla, en todas sus vertientes se ha reforzado durante este período, que el hospital no está al 100% de ocupación y que no es cierto que no se cubran bajas o vacaciones.

El Delegado de hecho se ha interesado por conocer las quejas interpuestas por usuarios en el período navideño asegurando que no hay registradas más que las normales en cualquier otra época de año. Sí ha confirmado que el mayor pico de la gripe, hasta el momento, se ha dado en Navidad lo que ha provocado una mayor afluencia de pacientes, pero que, precisamente como esto se preveía, se han reforzado todas las plantillas.

Según las estadísticas que maneja la Junta de Castilla y León, durante las navidades la afluencia a urgencias tanto al Hospital Río Carrión como al centro de salud de la Puebla en Urgencias ha sido de unas 15 personas a mayores de lo normal en estas fechas en otros años.

Comentarios