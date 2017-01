De conductores, peatones y ciclistas

Mira que resulta complicada la convivencia entre conductores, peatones y ciclistas, algo difícil de comprender ya que en múltiples ocasiones en una misma persona coinciden las tres circunstancias, pero lo cierto es que, dependiendo de cómo nos movemos por la ciudad en cada momento varía enormemente la percepción de las cosas.

Vamos por partes, por algún extraño motivo ponerse al volante de un vehículo tiende a sacar lo peor de nosotros mismos, todo nos molesta, el resto de la humanidad mira que conduce mal, voy a pitar un poco a ver si espabilan y ya de paso suelto unos tacos y me quedo tan a gusto… ¿Verdad que les suena?

Están los que, no soportando la lentitud de los peatones en los pasos, aceleran pasando al límite y casi lijándolos. Hay también quién cree que los intermitentes tienen la misma la utilidad que las luces de Navidad, decoración pura y dura y que no ayudan al resto de mortales a prevenir un frenazo, a ayudar en las incorporaciones de las rotondas indicando dónde vamos a salir o bien hacia qué lado vamos a girar. Están también los que van de rallye, para quienes las señales de stop o ceda el paso no va con ellos y por supuesto quienes conducen correctamente siguiendo al pie de la letra el código de circulación.

Una vez nos bajamos del vehículo la cosa cambia, porque cuando llegamos a un paso de peatones, entonces que paren los que van conduciendo que el derecho es todo mío. Está también la especie que, creyéndose los amos del universo cruzan por cualquier lado, y cuando un coche les pita, lanzan una mirada desafiante al conductor retándole a ver si es capaz de acelerar o frena para mayor disfrute. Están también los que van como clanes por la calle no permitiendo el paso al resto de peatones por la acera, o los que se paran justo en una puerta no permitiendo entrar o salir mientras hacen corrillo de charleta o los que van, móvil en mano, chocándose con todo el que se encuentra a su paso.

Luego están los ciclistas, que, sin que se me molesten, tienden a hacer caso omiso a cualquier señal de tráfico, ya sea horizontal, vertical o luminosa y que se pasan la vida quejándose de lo malos que son el resto de la humanidad. Los pasos de peatones, señales, semáforos, rotondas, preferencias y demás no se hicieron para ellos, ahora voy por la calzada y ahora por la acera y al que no le guste que no mire.

Seguramente cada uno de nosotros nos vemos reflejados en una o varias de estas circunstancias pero lo que está claro es que las normas están para cumplirlas, independientemente de cómo nos traslademos por la ciudad hay que respetar a los demás, hay que respetar las señales, las preferencias, los pasos, los semáforos, todo, sólo así podremos convivir en paz y es que, estamos condenados a entendernos.

