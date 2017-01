Els retards judicials deixen fora de la presó un home que va violar una noia de 16 anys

Un veí de Calafell, que va violar una noia de 16 anys, no haurà d’entrar a la presó per culpa dels retards que ha sofert el procés judicial. El Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de dos anys per l’home per un delicte d’agressió sexual, aplicant un atenuant molt qualificat de dilacions indegudes pels cinc anys que va trigar l’assumpte a arribar a judici.

Amb la manca d’antecedents penals, l’home no haurà d’entrar a la presó a no ser que així ho insti el tribunal que ha fet la sentència, quelcom que, de moment, no ha succeït ja que, segons fonts de l’organisme, el tribunal tarragoní que va enjudiciar el cas ni tan sols ha rebut la sentencia del Tribunal Suprem.

Els fets

Segons la sentència, a la que ha tingut accés la Cadena SER, els fets van tenir lloc a finals del 2009 a Calafell. Com cada diumenge, la noia de 16 anys va anar amb la seva mare a casa d’uns amics d’ella. Va ser després de menjar que la parella de l’amiga de la seva mare, un home amb el que tenia molta confiança, la va arraconar en una habitació i va abusar sexualment d’ella.

La víctima va tardar dies a explicar es fets als seus pares, i no va ser fins passat un temps que va narrar el que va passar davant de psicòlegs. A partir d’aleshores, segons els perits i les psicòlogues que han explicat el seu testimoni al procediment, va empitjorar greument el trastorn psicòtic que la jove tenia, havent de ser hospitalitzada en una dotzena d’ocasions durant els següents anys, intentant fins i tot acabar amb la seva vida tirant-se per una finestra. Necessita, segons els jutges, ‘una atenció i vigilància permanent de la seva mare’.

Tant la sentencia de l’Audiència Provincial de Tarragona com la del Tribunal Suprem avalen completament la versió de la víctima. Diu, per exemple, l’alt tribunal, que és un relat ‘ferm i coherent’ i també amb ‘corroboracions abundants’. No troben tampoc cap punt negre en els informes mèdics que constaten les seqüeles psicològiques de la violació, però acaben deixant en dos anys de presó la condemna per una raó: dilacions indegudes.

En el seu moment, la família va demanar 14 anys de presó per l’acusat, un any més que la Fiscalia, però els jutges de l’Audiència Provincial de Tarragona van refusar aplicar-li agreujants, deixant un ventall de possibilitats ‘entre els sis i els dotze anys de presó’. Però immediatament després van decidir aplicar un atenuant molt qualificat per dilacions indegudes, tenint en compte que el procediment va tardar cinc anys a arribar a judici. ‘La present causa ha tingut una tramitació injustificada i excessivament lenta’, expliquen els magistrats. Diu la sentència, que també imposa una indemnització de 40.000 euros per la víctima i la prohibició d’apropar-se a menys de 300 metres d’ella, que dos anys de presó és una mesura ‘justificada’ ja que el condemnat ‘no té antecedents penals i va ser una sola acció’.

Sense antecedents penals

Segons recull al sentencia del Tribunal Suprem, el condemnat no té antecedents penals, i en no superar la seva condemna els dos anys de presó no ha d’entrar-hi a no ser que així ho decideixi l’Audiència Provincial de Tarragona. Ara per ara no s’ha traslladat a aquest tribunal la decisió del Suprem.

