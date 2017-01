Pellicer demana el Baixador de Bellisens a Sáenz de Santamaría

La plana major del govern estatal ha desembarcat a Reus aquest dimarts per inaugurar el nou edifici de la Seguretat Social, ubicat a la Plaça Gandhi. Ara bé, en clau local, l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, ha aprofitat la visita per fer la carta als reis. Quatre dies després de la visita de ses majestats, el batlle ha demanat a Soraya Sáenz de Santamaría que s’enllesteixi d’una vegada per totes les el Baixador de Bellisens: ‘li demanem, vicepresidenta, les seves gestions per a que el Ministeri de Foment pugui accelerar les obres del Baixador de Bellisens i el Corredor del Mediterrani per a que poguem tenir les connexions que ens mereixem’. Sáenz de Santamaría ha pres nota de tot plegat, i li ha reblat a l’alcalde que ‘aquesta és la meva feina. Vaig pels llocs i prenc nota atentament de les reclamacions dels territoris per encarregar feina als diferents ministres’.

Protesta de la CUP

L’acte ha comptat, com dèiem, amb bona part de la plana major del govern espanyol. Des de la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría, a la Ministra de Treball, Fàtima Báñez. A més, també hi havia el delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, i d’altres destacats membres del Partit Popular, com el subdelegat del govern central a Barcelona o el portaveu del PP al Parlament de Catalunya i ex regidor de l’Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández.

Protestes a l'exterior per part de moviments d'esquerra. / Marc Càmara

A més, però, a l’acte hi ha acudit la pràctica totalitat del consistori reusenc. Des d’ARA Reus, Ciutadans i el Partit Popular, a més de l’alcalde de la ciutat i alguns destacats membres del govern. Hi ha faltat Esquerra i el PSC.

Qui no s’ho ha volgut perdre ha estat la CUP. Cinc dels sis regidors del partit independentista han anat a la inauguració i hi han desplegat banderes estelades mentre cridaven consignes a favor de la independència. La situació no ha anat a més, tot i que els guardaespatlles de les dues representants del govern espanyol s’han mobilitzat ràpidament.

Un edifici tancat des de feia tres anys

L’edifici de la Seguretat Social que s’ha inaugurat aquest dimarts compta amb 5.000 metres quadrats de superfície, i hi treballaran una vuitantena de persones. Va començar a construir-se el 2011, a raó de 4 milions d’euros de pressupost i un termini d’obres de 24 mesos, però problemes amb FECSA-Endesa van obligar a modificar el projecte el que va endarrerir les obres fins el 2014.

Ara bé, des d’aleshores, l’edifici està enllestit i acabat, i no s’ha pogut posar en funcionament per qüestions burocràtiques fins a principis del 2017.

