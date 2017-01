Un Noé moderno

El estreno oficial será en París, en el teatro Nacional de Chaillot, pero antes de otra representación en Biarritz, el próximo 3 de mayo, se preestrena este fin de semana en San Sebastián la nueva creación del Ballet Malandain de Biarritz. Se llama Noé, y unirá a 22 bailarines sobre el escenario. Así lo ha anunciado hoy el coreógrafo Thierry Malandain.

El tema elegido es el Arca de Noé, en el que Noé no es una figura solo cristiana, sino que es común a distintas civilizaciones. A través del mito del Diluvio, la figura optimista de Noé encarna algo semejante a una ruptura de la historia de la humanidad, como recapitulación del pasado, o como preparación del futuro. Para Malandain, el tema le ha parecido "muy interesante en esta época tan tormentosa en la que vivimos porque en su juventud, Noé fue una especie de segundo Adán, al que Dios le dio la oportunidad de regenerar la especie o la civilización, por lo tanto me ha parecido que este tema encajaba muy bien en nuestra época". Asimismo, el coreógrafo ha asegurado que le sorprende que no se haya utilizado antes la figura de Noé en la danza.

Malandain ha destacado el agua como un elemento "que puede ser creador de vida, aunque también destructor". Él, sin embargo, ha señalado que le interesa más como "elemento regenerador" de la humanidad.

En esta nueva creación se abordará la historia bíblica desde un punto de vista "más abstracto", en el que no se pretende defender la idea cristiana, aunque la música elegida para acompañar la obra es "Messa Di Gloria", de Gioacchino Rossini. Malandain ha explicado que es la primera vez en la que trabaja con música del compositor italiano, y lo hará con su misa menos conocida porque tiene una duración de una hora, y da "´margen" para acoplarla al ballet.

Aunque en la función son 22 bailarines, 11 bailarinas y 11 bailarines -5 de ellos españoles y solo una donostiarra-, en este preestreno, Mandalain solo contará con 18, después de que dos de los componentes se lesionaran, y tuvieran que eliminar dos parejas.

Thierry Mandalain ha prescindido de tecnologías en Noé, porque cree "las alejan de su carácter humano", por lo que prefiere trabajar como hace un siglo. Además ha apuntado que no le gusta introducir la política en sus coreografías, y que sería muy obvio comenzar con imágenes bélicas.

La razón de que el ballet se preestrene este fin de semana y el estreno se de en mayo se debe a la apretada agenda del Mandelain Ballet esta primera parte del año, en la que viajarán a Israel, Estados Unidos o Latinoamérica para bailar la Cenicienta, o la Bella y la Bestia.

La cita, el próximo fin de semana, el 14 y 15 de enero, a las ocho y siete y media de la tarde respectivamente.

