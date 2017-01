APAPMA no descarta movilitzacions per la importació de residus de Catalunya

L'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (APAPMA) s'oposa que l'acord d'importació de 10 mil tones de residus signat entre Andorra i el Govern de Catalunya s’eternitzi, i aposten per un tancament definitiu del forn.

Des d’APAPMA estan d'acord en ser solidaris amb les regions veïnes, ja que aquestes no tenen un sistema de residus adient. Però han assegurat que no permetran que aquesta sigui de forma indefinida, i menys perquè el Govern tingui, segons han denunciat, una font d'ingressos que dedica a altres coses i no a buscar una solució al forn.

L'associació considera que el forn està mal ubicat, que es una construcció que està obsoleta i que és deficitària, ja que l'energia que genera és menor que la que consumeix. Per aquest motiu han afirmat que faran el possible per tancar-la, i no descarten possibles mobilitzacions.

El PS demana pels termes de l’acord

El Partit Socialdemòcrata també ha criticat l’acord d’importació de residus. Consideren que la planta incineradora està sobredimensionada des de la seva creació, i han criticat que s’importin residus sols per poder fer-la funcionar al 100%.

La formació ha assegurat que ja han sol·licitat al Govern una còpia del conveni signat, per saber quin es el compromís que l’executiu andorrà ha fixat amb el de Catalunya.

El PS denuncia que el forn estigui en ple centre d’Andorra i exigeix que el camí a seguir ha de ser el de reduir l'activitat el màxim possible.

Comentarios