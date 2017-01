SDP demana descongelar les transferències enguany

SDP demana descongelar les transferències als comuns aquest any.

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha presentat 24 esmenes al projecte de Llei del Pressupost 2017, entre les que destaca la que reclama suprimir el topall de les transferències a les corporacions comunals.

En l'escrit s'exposa que DA ha tingut cinc anys per enllestir la modificació del règim de transferències i crítica que no ha fet res més que ajornar la negociació amb els comuns i les decisions que l'han d'acompanyar. Afegeixen que pretendre prorrogar, un any més, una mesura que fou plantejada i admesa coma transitòria és la demostració de la manca de voluntat d'avançar en la delimitació de competències.

Una altra de les esmenes vol suprimir les referències al salari mínim com a únic referent com a únic referent per a la revalorització de les prestacions econòmiques pagades per la CASS. Naudi entén que si poden augmentar tots els salaris de l'Administració s'ha de poder augmentar també l'IPC a les prestacions econòmiques de la Seguretat Social.

