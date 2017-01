Ara Malikian, José Mercé, Macaco, Sidonie i Jarabe de Palo, a l'auditori d'Ordino

La nova temporada de l'Auditori Nacional comptarà amb la presència de músics com José Mercè o grups com Sidonie. Seran 8 concerts, i comptarà amb un pressupost de 82.000 euros, 24.000 més que a l'any 2016.

Les entrades estaran sobre el 10 i els 20 euros i que per primera vegada podran comprar-se per internet. Segons ha afirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gilabert, aquest any s'aposta per la varietat d'estils per tal d'arribar a tot tipus de gent.

Segons ha explicat la ministra, aquesta és una aposta perquè l'Auditori Nacional sigui un dels punts de referència del panorama musical del país. Entre les actuacions també trobarem Ara Malikian, Macaco, David Micó, Jarabe de Palo, Bluetónics, David Six.

Tant el programa com les entrades es podran consultar aviat a través del web cultura.ad.

