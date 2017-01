Gilbert Saboya vol deixar Exteriors per motius personals

Gilbert Saboya comunica al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d'Afers Exteriors per motius personals.

Segons les fonts consultades per la SER, Saboya ha transmès a Antoni Martí la seva voluntat de renúncia a Exteriors per problemes personals i familiars ja que li resultaria complicat viatjar amb tanta freqüència com fins ara i, més tenint en compte el moment actual, en plena negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea.

Malgrat aquesta situació Saboya hauria demanat a Martí no desvincular-se de l'executiu.

De fet, fa mesos que Gilbert Saboya havia sol·licitat aquest canvi de funcions, segons les mateixes fonts.

Des del grup parlamentari de DA, oficialment no estan al corrent dels possibles moviments al sí del Govern tot i reconèixer, segons algunes fonts consultades per la SER, que esperaven alguna reformulació de carteres fruit de l'anunci fet pel propi cap de Govern després de la renúncia de Jordi Alcobé al ministeri de Transports i Comunicacions.

No obstant, i segons la versió oficial del grup demòcrata facilitada a aquesta emissora, la decisió "competeix directament a Antoni Martí" i confia "en el seu criteri i en els seus objectius a l'hora d'introduir canvis a l'executiu".

