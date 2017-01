Els organitzadors de la ECOA Skimo Race pendents de la meteorologia

El director tècnic de l'ECOA, Joan Albós, ha explicat que l'objectiu és presentar un traçat de 10 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell. La idea que tenien els darrers dies amb la manca de neu era fer una volta de 360º al pic de Cataperdís. Ara amb la neu i el vent els plans poden canviar i la possibilitat es retornar a la idea inicial que passa per la zona de l'Hortell.

A nivell de participació, s'esperen entre 60-80 corredors, tenint en compte que dissabte també hi ha una prova de la Copa d'Espanya a Candanchú i provocarà que alguns dels participants no puguin venir. A nivell nacional hi haurà Xavier Areny i David Albós, entre d'altres.

Comentarios