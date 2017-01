Castro quiere más

El Sevilla no se va a quedar en los fichajes de Lenglet y Jovetic para este invierno. Las palabras de su presidente José Castro son la confirmación de que al menos llegará otro futbolista más: "Nosotros estamos enfrascados en una temporada exitosa, ya lo es, pero queremos más. Y escuchamos a nuestros técnicos por si podemos mejorar una plantilla que está dando un alto rendimiento. Queremos batir récords de puntos, avanzar lo más posible en la Champions y seguir logrando objetivos que no hemos conseguido antes. El dinero lo queremos tener en el campo. Mi idea es como la de cualquier sevillista. Pensamos que podemos hacer algo grande y si los técnicos entienden que hay posiciones por cubrir, una o dos, pues se harán si está dentro de nuestras posibilidades. Queremos una temporada que quede en la historia. Para eso, además de casta y coraje, necesitamos calidad".

Sobre el futuro de Monchi, el presidente añadía que "yo veo trabajar a Monchi todos los días. Luego, es verdad que se han hablado y hemos hablado cosas. Mi intención es de no tocar lo que funciona y ya se verá qué pasa. No hay nada. Desmiento lo que se ha publicado porque no hay nada de nada. Lo que quiero hablar es del equipo que estamos reforzando para hacer algo grande".

Comentarios