UPN acusa al alcalde de Tafalla de falta de trabajo en el gobierno municipal

Contundente ha sido el portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla en sus críticas al alcalde, Arturo Goldaracena. En una entrevista en nuestra emisora, Pablo Larrasoaña, ha dicho que: "buena parte de las promesas que se habían hecho por parte del alcalde y de su equipo de gobierno no se han llevado a cabo y esta es más una alcaldía de postureo que de trabajo".

El portavoz regionalista denuncia que el equipo de gobierno no es capaz de llevar a cabo sus propias propuestas y, en este sentido, señalan que 2016 se va a cerrar con un bajo nivel de ejecución presupuestaria: "una cosa es que a nosotros no nos gustaran los presupuestos y no los aprobáramos y, otra, que no tengamos que velar porque se cumpla lo que el alcalde y el equipo de gobierno han presentado al pueblo. Entonces, que pase el año y no se haya ejecutado una parte importante del presupuesto es grave, es un signo de falta de trabajo y de implicación por parte de alcaldía".

UPN recuerda que están pendientes propuestas como la segunda fase de proyecto del Ereta, con 50.000 euros, o la mitad del Plan de de Dinamización Turístico Comercial.

Comentarios