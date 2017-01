Ellas entrenan. ¿Cómo empezar?

Iniciarse en el mundo del fitness, empezar a abandonar el sofá, cuidarse, incorporar la actividad física a la vida diaria para mejorar nuestra salud... Estos y otros propósitos son los que muchas mujeres se hacen cuando estrenamos año. Abordamos junto al entrenador Domingo Sánchez, autor del libro Mujer en forma. El reto. 24 semanas para conseguir tu mejor forma, las cuestiones que más preocupan a un porcentaje alto de la población femenina a la hora de empezar a entrenar.

Rompe con el mito de los ejercicios específicos mujeres.

Existen preferencias, pero desde mi punto de vista no deberían existir diferencias de género en la selección de ejercicios. La mujer puede y debe hacer las mismas acciones y movimientos que un hombre. Creo que durante décadas anteriores se ha generado un “fitness femenino” que poco ha beneficiado al desarrollo deportivo y motriz de la mujer. La proliferación de máquinas “woman” con tonos pastel, las desvirtuadas gimnasias suaves o la insistencia poco fundamentada de multitud de revistas por inventar multitud de ejercicios específicos y prácticamente ineficaces para trabajar glúteos y caderas, han fomentado una cultura del fitness femenino no solamente poco acertada desde el punto de vista del entrenamiento, sino incluso sexista y excluyente del género femenino hacia vías de desarrollo eficaces y fundamentadas. Al igual que no existe un running para hombres y otro para mujeres, no existe un squat para hombres y otro para mujeres. Las mujeres deberían entrenar con ejercicios que utilizan los hombres; mucho peso libre, autocarga y por supuesto, apostando por la intensidad y no por interminables repeticiones. La diferencia debería estar en las preferencias. Seguramente las chicas sientan mayor atractivo por el trabajo del miembro inferior y los chicos por el superior. Este es un camino que el colectivo femenino ha comenzado a recorrer, y estoy seguro que generaciones posteriores verán con asombro esta diferencia de géneros en un modelo de fitness de género que afortunadamente está igualándose. Nuestros hijos e hijas practicarán un modelo de actividad física mucho más igualado en criterios de selección de ejercicios e integración de la mujer con un desarrollo deportivo y motriz mucho más eficiente que nuestro modelo. Nosotros, como profesionales, no solo debemos entrenar, sino educar a nuestros clientes.

Factores mecánicos vs. fisiológicos y su relación con el rendimiento deportivo.

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en lo expuesto en la anterior. Desde mi experiencia, lo que ha limitado el desarrollo deportivo y motriz de las chicas ha sido esa imposición social de no integrar medios avanzados al colectivo femenino, como el trabajo con peso libre y el desarrollo de la potencia. Ahora bien, también existen diferencias específicas en la mujer que influyen en el rendimiento. Principalmente son dos: una de carácter fisiológico, como es el clima hormonal, y otro mecánico, que es el disponer de una pelvis proporcionalmente más ancha que la del hombre. El clima hormonal, dominado por estrógenos, limita el desarrollo de la masa muscular. Por esta razón las mujeres presentan valores inferiores de fuerza, las adaptaciones en esta cualidad tardan más en aparecer y también desaparecen con mayor rapidez. Por eso debe hacerse especial hincapié en incluirla en su planificación, aunque sea una mujer corredora. La base debe ser un aceptable nivel de fuerza muscular. En cuando a la mecánica en la cadera, al ser más ancha, presenta una eficiencia mecánica menor en la estabilidad. Es por ello que debería prestarse más atención a la carrera y acciones de fuerza del miembro inferior para evitar alteraciones en las rodillas. Un vez más el problema estaría mayormente solucionado con el desarrollo de la fuerza en los músculos estabilizadores de la cadera. En resumen, el factor que más puede influir en el rendimiento deportivo (y calidad de vida) en una mujer es un bajo nivel de los valores de fuerza muscular.

¿Entrenar fuerza me hará ganar tanto músculo como un chico?

Ojalá. Y digo ojalá, porque el ganar masa muscular es la mayor y más potente arma antienvejecimiento y de quemar calorías que se conoce. Sería muy positivo que cada mujer consiguiera desarrollar su mayor potencial posible de músculo y fuerza de forma natural. Las imágenes que tenemos del desarrollo muscular desmesurado del culturismo son situaciones extremas que poco tienen que ver con la realidad. Es una imagen que se ha asociado al entrenamiento de la fuerza pero que no se corresponde con la realidad.

En las mujeres, el clima hormonal va en contra del desarrollo muscular, las chicas presentan 10 veces menos niveles de testosterona que los chicos, por tanto es fisiológicamente muy muy difícil que una mujer desarrolle su masa muscular como una hombre. Sí que existe una mejora del tono muscular y el cuerpo consigue una apariencia atlética. Esta adaptación en mujeres deportistas hace que su peso corporal sea mayor, pero es por conseguir una mayor densidad del tejido muscular en detrimento del liviano tejido graso. Por tanto, sería bueno conseguir el mejor tono muscular posible. Este sería el mayor logro muscular que una mujer conseguirá.

Biótipo: ¿se cambia o se modela?

Siempre digo que nacemos con las cartas dadas, y lo que nos queda a lo largo de nuestra vida es jugarlas de la mejor forma posible. Con un poco de cultura física y eliminando mitos y errores, se puede conseguir la mejor estrategia para conseguir la mejor jugada. Las cartas son nuestra carga congénita. Viene dada por nuestros padres, pero presenta un margen de variabilidad que en gran medida podemos regular. Quizá tengamos un gen para acumular grasa en las caderas pero en nuestra mano estará la decisión de dejar que se desarrolle o frenarlo en la medida de lo posible, y tenemos armas muy eficaces como la alimentación y el ejercicio físico. En resumen, nuestro biotipo viene marcado genéticamente, pero somos nosotros los que podemos frenar sus genes negativos y potenciar los aspectos congénitos positivos. Habrá casos en los que con poco entrenamiento se consiga un gran resultado y otros donde se requiera un mayor esfuerzo, pero como siempre digo, ¡el entrenamiento y la alimentación es una apuesta ganadora!

En función del ciclo menstrual, ¿cuál es la mejor semana para entrenar?

Las hormonas influyen de forma muy significativa en la mujer. Aunque no es una regla común a todas las mujeres, parece ser que la segunda semana del ciclo es la más favorable. Esto se debe a que los estrógenos alcanzan sus picos y la progesterona está baja. Además, el estradiol, hormona también anabólica, está elevada. Todo esto supone una mejor asimilación de las cargas de entrenamiento.

Los estrógenos influyen de forma positiva en el desarrollo de la fuerza explosiva a partir de la energía rápida del músculo o ATP. Por eso se suele recomendar a las mujeres que realicen ejercicios intensos, como series o sprint, aumentar la carga de entrenamiento los días después de la ovulación.

¿Por qué se eleva el peso corporal a las primeras semanas de entrenamiento?

Es una cuestión fisiológica adaptativa, que además es bueno que suceda, ya que sería señal de que se están cumpliendo los procesos normales de mejora de la condición física, y uno de ellos es que aumentan las reservas de glucógeno. El músculo es capaz de almacenar los hidratos de carbono de la dieta en forma glucógeno, una forma muy eficiente de conseguir energía rápida para afrontar las próximas sesiones, pero además también evita que un excedente calórico pase a formar grasa de reserva.

Celulitis y cartucheras. ¿Hay solución?

La pregunta clave. La respuesta adecuada es: depende. Cada persona y situación es diferente. Debemos tener presente que estas alteraciones en la piel tienen una causa principalmente hormonal, pero la buena noticia es que con buenos hábitos, alimentación y un adecuado entrenamiento, podemos modificar el flujo hormonal y revertir esos antiestéticos efectos en gran medida. Lo que sí es cierto es que la mejor crema o tratamiento nunca igualará al mantenimiento de unos buenos hábitos.

Un buen programa entrenamiento para estar en forma...

Siempre digo que un buen programa es el que tiene continuidad. Debemos aprender a mirar a medio y largo plazo. De nada sirve un programa si no hay una planificación y progresión adaptada al nivel, objetivos y posibilidades de la persona. Es por esta razón que el libro se complementa con una app donde te puedes bajar el programa de 26 semanas. En mi experiencia, un buen programa debe tener como protagonismo al desarrollo no solo de la fuerza, sino también de la potencia, y mantenerse con una frecuencia de entre tres y cuatro días semanales. Programas cortos pero intensos.

¿Cardio o fuerza para perder peso?

Sin duda las dos. El entrenamiento denominado concurrente, donde se unifican el cardio y la fuerza, sin duda es el que mayor beneficios aporta, no solo en el impacto a nivel de tasa metabólica, sino también en adherencia a su práctica. Además es mucho más motivante, ameno y menos lesivo que por ejemplo solo el running.

ENERO, UN BUEN MES PARA EMPEZAR SIN PRISAS

Googlead dos palabras: "mujeres" y "ejercicio". Si a esa búsqueda añadimos: "adelgazar rápido", los resultados se multiplican cada vez más. Las prisas no son buenas y mucho menos en entrenamiento, donde la constancia es el factor clave para obtener y mantener los resultados. De nada sirve apuntarse al gimnasio, ir un mes y al siguiente abandonar. Enero es un mes de punto de partida, un comienzo que va más allá del calendario. En enero nos planteamos empezar una rutina de actividad física, pero es importante antes de comenzar valorar nuestros condicionantes de salud (hipertensión, sobrepeso, diabetes...) Un médico deportivo puede ser clave para este primer paso. Si nunca hemos hecho ejercicio, es clave que vayamos poco a poco, con la ayuda de un profesional, de lo contrario, si pasamos de la nada al todo, corremos el riesgo de aumentar nuestras posibilidades de sufrir una lesión o abandonar el programa de entrenamiento.

Confiar en los sistemas, tanto de entrenamiento como de alimentación, que prometen resultados mesiánicos y sin esfuerzo es perder nuestro tiempo y arriesgar nuestra salud. Buscar atajos (como cremas reductoras o productos para la grasa localizada), a la larga adelgazarán, sobre todo nuestro bolsillo.

Empezar en enero... sí, pero despacio; realizando una actividad que nos guste, aumentando progresivamente nuestro umbral de tolerancia, sin presiones. Empezar... sí, pero buscando la sostenibilidad en el tiempo, disfrutando al máximo del proceso y no obsesionándonos con los resultados.

Sara Tabares, directora de Performa Entrenadores Personales

