Ninots de palla d'arròs

Les falles patrimoni de la humanitat tenen ara una gran oportunitat. És moment de modernitzar, de demostrar que no tot és festa, que pot ser molt més: una eixida professional, innovadora... un aparador perfecte per mostrar al món d'allò que som capaços. Que no tot és pólvora, música i arròs... Que d'eixe arròs, de la seua palla, també poden eixir ninots. En això treballa ara la Universitat Politècnica. Que les falles poden convertir-se en un exemple de tradició i de modernitat: un reflex d'una societat moderna més enllà de banderes i falses senyals d'identitat. El problema és ara saber si eixe món estarà a l'altura.

