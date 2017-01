Propósitos para una vida saludable

Con la fiesta de los Reyes termina la Navidad. Y las vacaciones y los excesos de comida, de bebida, de 'trasnocheo'. Y recogemos el Nacimiento, el árbol y todos los adornos. ¿Y ahora, qué? Pues empieza el año nuevo. Y empieza o tendría que empezar el orden, la cotidianeidad del trabajo, el colegio, las actividades diarias. En realidad no tendríamos que haberlo alterado tanto. Pero, bueno, no nos asustemos. Salvo que se padeciera alguna enfermedad que lo contraindicara, no va a pasar nada grave. O, al menos, nada que no tenga remedio.

Eso sí, a partir de ahora, hay que cumplir los objetivos que nos hayamos propuesto. Ya sé que no hace falta escribirlos ni haberlos dicho en voz alta. Pero seguro que todos en algún momento hemos pensado: “a ver si este año consigo…”

Pues aquí vengo yo a recordar a todos (por supuesto también a mí) lo que debería formar parte de nuestra vida este año y, sinceramente, toda la vida. Estos son algunos:

- Intentar mantener el peso adecuado, porque nos moveremos con más ligereza, nos sentiremos más a gusto con nosotros mismos y hasta nos veremos más guapos, que todo contribuye a estar contentos.

- Seguir una dieta saludable, equilibrada, sabrosa, rica en toda esa enorme variedad de estupendos alimentos que tenemos en nuestro entorno. Y seguir esta dieta sana a lo largo de todo el año, no solo cuando llega la hora del bikini.

- Disminuir el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, así como de bollería industrial.

- Moderar el consumo de embutidos y carnes rojas y sustituirlas por otras como el pavo, el conejo y el pollo.

- Consumir en cantidades adecuadas frutas y verduras con toda su fibra, que tan buenas son para regular el movimiento intestinal.

- Alejarnos de sustancias dañinas como el tabaco, siempre perjudiciales para la salud.

- Beber agua en abundancia.

- Dormir el suficiente número de horas.

- No olvidar el ejercicio diario, en casa, en el camino al trabajo, en todas las actividades.

- Participar en actividades de ocio que ayuden a estrechar lazos de amistad, porque no olvidemos que el ser humano es un ser social por naturaleza.

Y podríamos seguir... Seguro que más de uno se ha mareado al leer todo esto, pero, si volvemos a leerlo con detenimiento, nos daremos cuenta de que ni son muchos propósitos ni mucho menos son imposibles.

¿Nos lo proponemos todos como reto?

Comentarios