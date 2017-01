Pedro Saura: “El acuerdo tiene que ser extrajudicial, gratuito, obligatorio y sin cargas fiscales añadidas”

Galicia es la quinta comunidad autónoma con más afectados por las cláusulas suelo. Se calcula que podrían llegar a ser unos 208.000 y solamente se vería superada en el ranking por Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Después de la sentencia del TSJ de la UE, el Gobierno quiere aprobar un Decreto Ley para regular la devolución de las cantidades derivadas de la retroactividad total que marcó Bruselas. Pero en su primera idea, el Código de Buenas Prácticas, quería aplicar una adhesión voluntaria por parte de las entidades bancarias. El PSOE dijo que no y de ahí que no pudiese salir adelante al no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Hemos hablado en el tiempo de Vigo Hoy por Hoy con Pedro Saura, portavoz económico del PSOE en el Congreso y una de las personas que está en contacto con el PP para poder llegar a un entendimiento. Saura lo tiene claro, para empezar a hablar, el PSOE exige que sea un Decreto Ley vinculante y obligatorio y nada de hablar de "voluntariedad".

El Partido Socialista sigue firme en su postura y quiere que la solución pase por un acuerdo extrajudicial, gratuito, que devuelva todo con intereses y que no derive en consecuencias fiscales posteriores. Pautas marcadas por los socialistas y que reiteró Pedro Saura en Radio Vigo.

Si el Partido Popular y el Gobierno quieren aceptar esas condiciones que el PSOE pone, el acuerdo será fácil y rápido. Condiciones que el propio Pedro Saura explicó a asociaciones y colectivos de consumidores y plataformas de afectados en dos reuniones mantenidas durante estas semanas.

