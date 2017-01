La portería, de nuevo, en el punto de mira

El pasado 20 de julio aterrizaba en Zaragoza Xavi Irureta. Tras buscar y buscar, por fin el club conseguía un guardameta para defender la portería del Real Zaragoza y la verdad es que todo el mundo parecía contento. Procedente del Eibar, donde no disputaba muchos minutos, Irureta venía abalado por la primera división y un trofeo Zamora que consiguió en la temporada 2013-2014, que ayudó al conjunto vasco a conseguir el ascenso a la categoría de oro del fútbol español. Hasta el presidente Lapetra habló de la incorporación de él como "alguien con experiencia y carácter, que reúne las cualidades técnicas".

Por detrás, Álvaro Ratón. Un portero joven del filial Zaragocista que contaba con la buena palabra de su ya ex-entrenador Láinez, aunque no era rival para el experimentado guardameta vasco, que se posicionaba como titular indiscutible. Pero las dudas no tardaron en aparecer. Ni tan siquiera hubo que esperar al inicio de liga, porque Irureta ya fue paradigma de las luces y sombras en el Trofeo Carlos Lapetra previo al comienzo de liga. Es cierto que era un partido amistoso y también es verdad que jugaban contra un equipo de primera, pero los blanquillos desaprovecharon un 2 a 0 favorable debido a dos errores clamorosos que terminaron en gol, del mismo guardameta que luego daría el partido al Zaragoza en la tanda de penaltis.

rotura de sóleo de josé enrique Se confirman los peores presagios para Raúl Agné. Su mejor defensa y, posiblemente, el mejor lateral de toda la segunda división sufre una rotura de sóleo, tal y como ha confirmado el club. José Enrique será baja para al menos un mes, aunque el Real Zaragoza no ha publicado el tiempo exacto que estará fuera de los terrenos de juego.

Después, comenzó la competición e Irureta no fue capaz de disipar las dudas con sus actuaciones. Partido tras partido, sus salidas hacían temblar al equipo y, en varios casos, terminando en goles injustificables que poco a poco iban alimentando la animadversión hacia el portero hasta que, en la jornada 10, la gota colmó el vaso. Un error clamoroso del portero en una salida provocó el 0-2 del Elche y tumbó a todo el equipo que terminó el encuentro perdiendo por 1 a 3.

Tras el partido, casi con los dos pies fuera del club, el técnico Luis Milla afrontaba su ultimátum en casa del Valladolid y, en la rueda de prensa previa, ya dejó entrever que Irureta había perdido su sitio, explicando que el cambio no era "una cuestión de que estés mejor o peor, si no de intranquilidad y nerviosismo, porque no tiene la seguridad suficiente".

Ratón le quitaba el puesto al experimentado guardameta y respondiendo con creces, salvando en los tres siguientes partidos a su equipo con grandes paradas. Aunque la igualada segunda división, sumada a que las lesiones se cebaban con un equipo que ya controlaba Raúl Agné, volvieron a traer malos resultados. Marcelo Silva sufría una rotura de fibras y desaparecía del terreno de juego, desajustando por completo la seguridad defensiva y trayendo dos derrotas consecutivas que terminaron en un técnico, que justificaba un nuevo cambio diciendo que "la portería del Real Zaragoza siempre ha sido cuestionada y esa responsabilidad a un chico jóven como Ratón no le va bien. Más allá de que creo mucho en Xavi porque ha jugado en segunda y en primera, y si te han fichado es para jugar".

De nuevo Xavi Irureta recuperaba su puesto y ahora sí, cuando ya no estaba Milla, dejaba claro su desacuerdo con el anterior técnico al explicar que "fallos tuve y seguiré teniendo, pero sinceramente pienso que no fueron tantos o tan abundantes como para tomar la decisión" de sentarle.

Justo volvía a la titularidad en el partido ante el Oviedo, cuando Raúl Agné también recuperaba a un Marcelo Silva que no acusó su lesión y cuajó un buen encuentro, que se prolongaría al del Rayo Vallecano, donde el equipo también venció.

Ahora, tras el descanso invernal, el Real Zaragoza ha comenzado el año con una derrota por 0 a 2 ante el Girona que ha vuelto a encender el debate.

Un despiste total de todo el equipo, que incluye a un portero prácticamente inmóvil, supuso el primer gol de una segunda parte aciága para los blanquillos. Esto, sumado a un error grave en la salida de balón y alguna salida con mucho peligro, han vuelto a situar a Irureta, de nuevo, en el punto de mira.

