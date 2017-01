51 camas más en el Hospital de Ciudad Real ante el incremento de casos de gripe

El Hospital General Universitario de Ciudad Real ha habilitado 51 camas más ante el incremento de casos de gripe que se están detectando, después de las fechas navideñas y que ha provocado aglomeraciones en las urgencias. El director provincial de Sanidad, Francisco José García, ha anunciado en la SER que se reforzará también el personal para dar una mejor atención tanto en urgencias como en planta.

Francisco José García, director provincial de sanidad / SER Ciudad Real

En el resto de hospitales de la provincia la situación no llega a estos extremos de aglomeraciones, según ha dicho García que ha hecho un llamamiento a la población para que en primera instancia se acuda a los centros de salud para la prescripción del tratamiento y a los hospitales solo en los casos más graves, asociados a otras patologías.

En la última semana de diciembre se superó en Castilla-La Mancha el umbral epidémico establecido para esta temporada (51,17 casos por 100.000 habitantes), aunque en el caso de Ciudad Real se quedó por debajo, en 31,8 casos.

Desde el inicio de la campaña y hasta el día 30 de diciembre, se han administrado un total de 61.006 dosis de la vacuna en las áreas sanitarias de Ciudad Real, Alcázar, Manzanares, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas.

Medidas insuficientes

Los sindicatos de la gerencia de atención integrada de Ciudad Real han lamentado la situación de colapso que está viviendo el servicio de urgencias del Hospital General Universitario, después de la Navidad. Consideran que las medidas anunciadas por la dirección del hospital son claramente insuficientes, advirtiendo que a día de hoy son más de 40 pacientes los que esperan una cama en planta; algunos de ellos con una espera de más de 48 horas. Desde SATSE critican la falta de previsión.

El Sindicato de Enfermería no entiende que no se hayan adoptado las medidas con antelación, a sabiendas de que todos los años, por estas fechas se acumulan los casos de gripe. "No es de recibo que se vuelvan a repetir estas escenas de ciudadanos hacinados en los pasillos de las urgencias", denuncian.

