Pedro Mercedes, el alfarero que hizo arte del barro

“Cuenca me ha dado a mí la vida y si bien pude marcharme a otro sitio, no lo hice; pasear por las hoces me encanta y ver el río Júcar. ¿Cómo me voy a marchar de Cuenca? Me da todo: las ideas, el sueño, el placer y sobre todo, la contemplación. Cuenca en mí es una explosión de imaginación y de bienestar. Cuenca para mí es… ¡no sé si en el Cielo se estará tan bien!”. Así se expresaba Pedro Mercedes en una amplia entrevista con José Vicente Ávila publicó en la Gaceta Conquense en 1987, que ocupó dos contraportadas, y que recuperamos en Páginas de mi Desván gunto a una grabación emitida por SER Cuenca en 2004.

Profeta en su tierra

Pedro Mercedes (Cuenca, 1921-2008) fue premiado por diversos medios y entidades en la década de los 80 y ya en 1988 se le concedió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha; un año después recibía la Medalla de Oro de la Ciudad de Cuenca, la antigua Escuela de Maestría pasa a denominarse Instituto de Educación Secundaria “Pedro Mercedes” y se puso su nombre a una calle en 2003, junto a la de su admirado Fausto Culebras. Ahora sólo falta darle el uso adecuado al alfar.

Los inicios

Pedro, que hablaba pausadamente, comentaba que empezó a trabajar el barro ayudando a su tío Florentino, en abril de 1933, es decir, tenía entonces 12 años. “Cuidaba de los borricos que movían la parva y traía la tierra de los terrenos. Era cuando hacía mis pinitos tocando el barro”, señalaba con orgullo juvenil, para rematar: “Mi tío era el segundo marido de mi madre, ya que al fallecer mi padre con 44 años, ella quedó joven; a mí me gustaba el alfar de mi tío Florentino y si no hubiera muerto mi padre, sabe Dios lo que yo hubiera sido”. Aún tenía otra explicación como mozalbete ayudante de alfarero: “Me escapé de la escuela por un dichoso verbo ya que un maestro al cual adoraba, me dijo que después del recreo aquella palmeta que tenía la iba a romper conmigo si no sabía conjugar bien el verbo pretérito de pluscuamperfecto. Como no lo sabía me escapé ante el temor de la palmeta”.

Creador de un estilo propio

Señalaba Pedro Mercedes que comenzó a hacer el raspado sobre el barro cuando veía que la alfarería iba a menos. Recordaba que “aquellas piezas decoradas costaban un dinero más que la cosa corriente y la gente por entonces compraba objetos que costasen lo menos posible. Claro, el alfarero tenía que comer y cuando terminaba de hacer dos mil o tres mil botijos, me decía mi tío: invéntate algo. Entonces hacía ciervos, toros de lidia como los que tengo ahora y otras figuras. Platos no hacíamos. Imaginaba yo por entonces que si se pisaban los ladrillos, que eran de una tierra buena y preciosa, igual que la de los botijos, ¿por qué no se podían colgar? ¿O por qué se pisaban? Fue entonces cuando empecé a pensar en los platos para colgarlos. Muchas veces se decía que los herreros y rejeros de Cuenca hacían esas rejas tan preciosas y se ponían en las catedrales, como se ponen los tapices y alfombras; entonces pensé que por qué la tierra no podía decorarse y al mismo tiempo decorar una habitación. Si se decora la tela de un pintor, ¿por qué no el barro? Y así empecé con los platos y las tablas”.

"Con la época viene este estilo de decoración y no sé si es una inmodestia, una soberbia o una vanidad, perdón, pero yo inicio una alfarería que no estaba nunca. Eso es cierto. Será una casualidad mía y no me ufano ni mucho menos aunque lo quiera dar a conocer. Yo empecé con la decoración y me alegro que ahora también se haga”. Todo eso lo decía con una tremenda humildad.

¿Era Pedro consciente de que estaba creando algo nuevo en el mundo de la alfarería? Al comienzo tuvo sus dudas, pero tenía una máxima en su vida que era la creatividad y así lo proclamaba: “Es que hay que crear; si estás en un oficio, lo quieres y lo sueñas; el mismo oficio te obliga a hacer algo. Es un contacto espiritual entre el barro y el alfarero”. Y cuando le preguntabas que si amaba a la alfarería, decía: “Me ha gustado mucho, la quiero y me entraña”. Viendo un montón de tierra en el patio y su perro Rufo al lado, decía mirando a esa arcilla amontonada: “El barro se orea a su amor”. “Cada día estoy más enamorado de la alfarería. Estoy muy compenetrado con ella y me enseña mucho, nos llevamos muy requetebién. En esta vida se aprende en el oficio, luchando cada día, unas veces las pasas negras y otras “morás”, pero en fin, uno no se desanima y se renueva diariamente”.

El duende

Estaba claro que en la paz del alfar, Pedro Mercedes se sentía muy a gusto, en lo que él denominaba su divino claustro. Una vez en la Tertulia del Buen Yantar le invitaron a comer para reconocerle su labor y tenía que ir al restaurante Marlo a compartir la mesa y mantel. Al final les convenció y comieron en el patio de su casa y les enseñó ese “divino claustro”. Y surgió esa pregunta de cómo se sentía en el silencio de su trabajo: “¡Ah!, no os lo podéis imaginar!”, exclamaba. “Este alfar es tricentenario como mínimo, si no es más. Es el último alfar que queda de las ollerías, cuando existían los alfares de los moros. Al expulsar a esta gente erróneamente –pues no debieron hacerlo—quedaron los alfares cristianos o españoles y heredaron las ollerías. En este alfar creo que existe un duende y ese duende tiene cierta conversación conmigo, aunque sea en la imaginación. Yo estoy solo y sin embargo me encuentro muy acompañado, pues tengo puesta la radio todo el día. Es un aparato que está lleno de polvo, muy viejo, y no quiero tocarlo por si se estropea”, nos decía mientras apuraba un café con resoli.

Le preguntaron si obedecía a una serie de cánones o trabajaba a su aire y así reflexionaba: “A mí no me gusta una disciplina y quiero hacer lo que siento, siempre que no sea molesto. Por ejemplo, una avenida no me gusta, o una calle recta; prefiero los callejones, las callejuelas, las escaleras, las profundidades, las elevaciones. Me gusta la tierra, los árboles, las piedras; me encanta oír los pájaros, sobre todo el ruiseñor y ahora no escucho más que ruido de motores”.

El villancico

En su humildad empezaba diciendo que “yo no soy más que un instrumento de lo que es la alfarería. Afortunadamente hay más. Yo por mi destino soy el que inicia toda esta nueva alfarería. Ahí está Adrián Navarro, que hace cosas preciosas, lo mismo que otros alfareros. Me han preguntado algunas veces si la alfarería puede morir o desaparecer y yo digo que ni mucho menos. La alfarería es de Dios y lo que es de Dios es inmortal, pues hay un verso que es nuestro sino: Oficio noble y bizarro / entre todos el primero / Dios fue el primer alfarero / y el hombre el primer cacharro. Por tanto no puede morir. Si todos los que tienen la misma afición quieren a la alfarería como la he querido yo, siempre perdurará, porque no puede desaparecer. Por eso una vez le dije a Federico Muelas que cuando recitó los villancicos de los oficios en un acto navideño en el edificio de Palafox, que se había olvidado del alfarero. Luego hizo uno y yo, a mi manera de entender, hice otro con un dibujo”.

Aquel villancico de Pedro Mercedes lo tituló “Y el Niño hizo pucheros” y lo acomapañó con un dibujo en el que el Niño jugaba con pucheretes de barro, al lado de la chimenea, con el alfarero y su torno y el torico. “En el portal de Belén, / adorando al Niño estaban / el herrero, el zapatero y el carpintero. / Como no estaba el alfarero / el Niño hizo pucheros… / Aquí en mi altar estoy / haciéndote pa ti Niño Jesús / mi primer botijillo, el primero / para que juegues con él / y bebas lo mucho que te quiero”.

