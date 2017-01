El Gran Canaria Fútbol Sala se desplaza a Mallorca para medirse al Palma Futsal

El Gran Canaria Fútbol visita este martes el archipiélago balear para medirse ante uno de los pesos pesados de la categoría, el Palma Futsal. El equipo mallorquín que ocupo el liderato durante gran parte del inicio de liga será el último rival del conjunto grancanario en la primera vuelta del campeonato liguero.

Tras la importante victoria del pasado sábado los de Suso Méndez se sitúan a ocho puntos de los puestos de descenso estando a tan sólo una jornada del ecuador de la competición, situación que el técnico agaetense valoraba como “muy positiva. No debemos olvidar que somos un recién ascendido, pero el equipo no se está arrugando. Estos jugadores salen a luchar cada partido independientemente del rival y han conseguido que estemos en una situación cómoda, que no definitiva, para encarar la segunda parte de la liga. Debemos seguir trabajando en la misma dirección, mejorando todo aquello que nos sea posible”.

El Palma Futsal se sitúa ahora mismo en la cuarta plaza, sólo adelantado por FC Barcelona, Movistar Inter y ElPozo Murcia. La gran amenaza del conjunto balear es el brasileño Paradynski, que se sitúa en la cabeza de la tabla de goleadores de la categoría junto a Dani Salgado, jugador de Catgas Santa Coloma. En el último partido de liga vencieron en los últimos minutos al colista Bodegas Juan Gil Jumilla por 3-5.

La convocatoria del Gran Canaria Fútbol Sala para este partido está compuesta por Gus, Julio, Anás, Pepe, Pablo Salado, Pichí, Ángel Bingyoba, Juanillo, Saúl y el jugador del filial Michael. No viajarán Zéus, Igor, Jonathan Cámara, Víctor Montero, además del reciente fichaje Juan Puertas, aun a la espera de la llegada del transfer.

