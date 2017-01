Un joven tetrapléjico, atrapado en su propia casa

Tanausú sufrió un accidente en agosto de 2010 al golpearse en la cabeza en la playa de Las Cucharas de Costa Teguise, lo que le provocó una tetraplejia medular. Tan sólo tiene algo de movilidad en su brazo izquierdo, tras una operación “pero me tienen que ayudar para comer y todo, necesito mucha ayuda”. Debido a que mide casi dos metros y pesa más de 100 kilos, no siempre su hermano puede bajarle a la calle “tiene una hernia discal y no puede estar bajándome fijo, yo peso mucho y es normal que no pueda” por lo que pasa sus días en una habitación de alrededor de 10 metros cuadrados.

Su familia consiguió que el Ayuntamiento de Arrecife le concediera una subvención para instalar un elevador en una zona común del edificio, ya que el estrecho hueco de la escalera no permite un ascensor, pero su vecina de abajo no firma la autorización “han ido a hablar con ella y no quiere hablar con nadie y como no se lleva bien con mis padres, lo pago yo”.

Ante esta negativa de la vecina y teniendo en cuenta que sus padres dejaron de trabajar para cuidarle y tan sólo perciben alrededor de 400 € de ayuda a la Dependencia, otra opción es que el Gobierno de Canarias le facilite una Vivienda de Protección Oficial adaptada pero según la alcaldesa de Arrecife, Eva De Anta, no la han encontrado en una planta baja “planteamos a la consejería una permuta con una casa que estuviera en una planta baja pero muchas de las casas que en ese momento estaban disponibles se encuentran en una primera planta”.

Mientras espera una solución a Tanausú le consume la tristeza y la impotencia “es una tristeza tremenda estar aquí encerrado fijo, no poder salir, me da mucha impotencia porque a veces me acuesto llorando y me levanto llorando de estar aquí encerrado y no poder ni salir”.

Comentarios