Un informe jurídico indica que Miryam Pérez no es tránsfuga

Miryam Pérez abandonó el grupo municipal de Izquierda Independiente pero pretende mantener sus responsabilidades en el gobierno tripartito como concejal de Cultura, una decisión en manos del alcalde socialista, Narciso Romero. Un informe del Secreterario General del Pleno considera que no se trata de un caso de transfuguismo y acaba con uno de los argumentos de presión que estaba utilizando Izquierda Independiente para que el regidor le retirara sus competencias de manera inmediata.

El informe afirma que no puede ser considerada como tránsfuga porque no se traiciona a sus compañeros de grupo para cambiar o mantener la mayoría gobernante pactando con otras fuerzas, toda vez que “ha expresado la plena ratificación del acuerdo de gobierno firmado entre PSOE, Ganemos y su ex formación Izquierda Independiente.

Jurídicamente la decisión de abandonar el partido conlleva “única y exclusivamente su consideración como concejal no adscrita”. El informe recoge que si el alcalde, Narciso Romero mantiene la delegación de Cultura en manos de Miryam Pérez, el grupo municipal de Izquierda Independiente perdería un concejal con delegación con dedicación parcial que pasaría a esta edil no adscrita, manteniendo la retribución que recibía hasta ahora.

Tampoco habría que modificar las competencias en la Junta de Gobierno, puesto que no se realizan nominalmente sino a quien ostente la delegación y puede formar parte de las Comisiones Permanentes y Especiales. Los nombramientos en estas comisiones están en manos del alcalde, si Miryam Pérez quisiera mantener la Presidencia de la Comisión Permanente Social y Cultural deberá proponerse su nombramiento en una primera Comisión que deberá presidir Narciso Romero y después ser nombrada mediante Decreto de Alcaldía.

El Secretario General del Pleno, Julio Morales recoge además que Miryam Pérez no podrá percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales que el ayuntamiento pone a disposición de los Grupos Políticos. Como concejal no adscrita puede presentar mociones, formular ruegos y preguntas o un turno de palabra proporcional al previsto respecto a los grupos municipales.

