“No anteponer los problemas internos de Izquierda Independiente a los intereses de la ciudad”

El secretario general del PSOE en Sanse y alcalde de la localidad, Narciso Romero ha lamentado profundamente que Izquierda Independiente haya abandonado la Junta de Gobierno Local hasta que no cese de sus competencias a la ya ex concejal del partido, Miryam Pérez. Romero ha aclarado que la Junta “no se ha suspendido” porque no se van a anteponer los problemas internos de un partido a los intereses de la ciudad; “los intereses de la ciudadanía son prioritarios y Sanse sigue adelante”.

Romero ha convocado para el próximo jueves 12 de enero a las 10:30h la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno donde se conocerá la decisión del regidor sobre Miryam Pérez.

Mediante un comunicado el PSOE de San Sebastián de los Reyes ha querido marcar su posición ante la renuncia de pertenencia a Izquierda Independiente de la actual concejala de Cultura, Miryam Pérez. Los socialistas afirman que Narciso Romero solicitó el informe al Secretario General del Pleno para conocer las consideraciones jurídicas de esta renuncia.

Los socialistas recuerdan que tanto este informe como otro solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias indican que “se limita el transfuguismo al caso en que los concejales abandonen su grupo y cambien la mayoría de gobierno”; y este “no es el caso de Miryam Pérez”.

