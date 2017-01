Ganar Alcorcón recuerda a Ciudadanos que el tiempo dado para la dimisión de David Pérez ya ha finalizado

El grupo Ganar Alcorcón recuerda a Ciudadanos que el tiempo dado por su grupo para la dimisión de David Pérez ya ha finalizado, incluso, dicen, ya terminó cuando Cristina Cifuentes "le brindó su apoyo para continuar al frente del Ayuntamiento de Alcorcón". Por tanto, consideran que es el momento de actuar, de "hacer lo que tienen que hacer" y de ponerse del lado de los vecinos y vecinas de Alcorcón. Asimismo, señalan que los demás grupos de la oposición esperan que las concejalas y concejales de Ciudadanos se incorporen a la moción de censura para dar cumplimiento a su palabra, cuando declararon "no tener cabida en las instituciones el pensamiento de David Pérez y que harían todo lo posible para que dimitiera".

El portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha afirmado que "el grupo Ciudadanos debe actuar con responsabilidad. No pueden seguir sosteniendo un gobierno municipal con un Alcalde machista, inhabilitado moralmente y políticamente para representar a las vecinas y vecinos de Alcorcón". Señala que "no pueden seguir sosteniendo a un Alcalde que encabeza un gobierno austero que ha llevado a un Alcalde sin proyecto económico ni de ciudad para Alcorcón, que realmente traiga el progreso para la localidad". Jesús Santos asegura que "no pueden seguir sosteniendo a un Alcalde que no cumple ni con los acuerdos por los que Ciudadanos apoyó la aprobación del Presupuesto Municipales para 2016, los ha humillado públicamente".

Desde Ganar Alcorcón señalan que han de ponerse en marcha los mecanismos democráticos existentes, "esto es la moción de censura que se encuentra sobre la mesa, unida a un acuerdo político que traza un proyecto para la ciudad". "Ahora, el grupo Ciudadanos debe posicionarse definitivamente y claramente", señala Jesús Santos.

