Alfonso Reina: “El PP en Alcorcón está solo y sin apoyos”

En su momento en el 102.3FM comentamos que las declaraciones de David Pérez en el Congreso de Educadores Católicos no se iban a olvidar fácilmente. Las consecuencias continúan en el arranque de 2017. Si 2016 finalizaba con el plazo que Ciudadanos le daba al Partido Popular para que David Pérez dimitiera, 2017 ha arrancado con el final de dicho plazo y hoy hemos visto las consecuencias en voz del portavoz de Ciudadanos en Alcorcón Alfonso Reina: “La inactividad del Partido Popular significa que no han entendido que la política ha cambiado y que las cosas no se mueren por inanición. Ya no vale con dejar pasar las cosas.”

El Portavoz de Ciudadanos Alfonso Reina ha sido categórico y contundente en su análisis y consecuencias “Ignacio Aguado hizo público el plazo y el plazo ha cumplido. Por eso rompemos todo tipo de relación con el Partido Popular de Alcorcón encabezado por David Pérez. El PP está en minoría, solo y sin apoyos. Los demás partidos son anti PP y solo Ciudadanos es bisagra. Si nosotros no estamos, están solos.” Desde ahora cualquier propuesta e intento de gobernabilidad del Partido Popular en la ciudad no contará con el apoyo de la formación naranja. El concejal naranja mostraba también su decepción “Lo que sentimos es total decepción. Es una parte de la política que no conocíamos y es una parte donde solo importa el sillón y no la ciudadanía. Dimos un plazo para saber que había en Alcorcón. Un plazo para saber si el PP de Alcorcón y lo que defiende el PP de Cifuentes son ideas del siglo pasado y machistas o no.”

Y dejaba un recado a Cristina Cifuentes “Que no se esconda con que la culpa es de Ciudadanos o con que si Ciudadanos quiere gobernar con la izquierda. Que diga si quiere compartir esas declaraciones machistas o no las comparte y que actúe.” Si David Pérez no estuviera “El acta de concejal es personal pero la Alcaldía no. Si David Pérez deja la Alcaldía habrá que ver qué persona le sustituye y que proyecto tiene para la ciudad. Hay que ser sensatos, estar centrados y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Pedir es muy fácil cuando no se tiene responsabilidad de decidir. Vamos a evaluar cada paso que demos.” Se abre un periodo nuevo de tiempo “No podemos hacer las listas a nadie. Ser Alcalde es una decisión del Partido. Y puede dimitir David Pérez aunque siga de Concejal porque el acta de concejal es personal. La moción de censura es algo muy serio. Hay que analizar el proyecto común de ciudad, las personas y los proyectos de cada área. Eso nos llevará semanas.” Y no entendía que “Parece que el PP quiere que se lleve a cabo esa moción de censura” y negaba que hubiera posibilidades de que el PP recuperará la confianza de Ciudadanos con David Pérez “No”. Alcorcón abre nueva etapa en estas semanas.

