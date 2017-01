Los bibliobuses cuentan con una aplicación para facilitar información al medio rural

Las actuaciones de los dos bibliobuses que cubren el servicio de préstamo de libros y otros documentos culturales por las localidades rurales van a poder ser consultadas a partir de ahora a través de una aplicación desde el móvil. Esta posibilidad digital fue presentada por el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, ante los medios de comunicación. La puesta en escena se realizó sobre el terreno y sobre uno de los bibliobuses que ofrecen el servicio de la Diputación en el recinto del parque de Vías y Obras que la Diputación tiene en el Polígono Las Casas de la capital.

Se trata de lo que se denomina App para Android –en breve se establecerá para Bios (Apple)- que se puede instalar gratuitamente en el teléfono móvil, desde el que se puede conseguir información sobre las rutas que recorren estos ‘autobuses de la cultura’, el calendario de actuaciones, los pueblos que visitan cada jornada, el lugar en el que se estacionan, el horario de préstamo, si ese día hay algún tipo de incidencia (nieve, avería, etc.). De alguna manera, se asemeja bastante a las posibilidades que ofrece la propia página web de la Diputación para los bibliobuses. Uno de los servicios más importantes será el localizador que establecerá la posición en que el bibliobús se encuentra el momento de solicitarlo, si bien la geolocalización aún no está colocada en los autobuses a la espera de una pronta remodelación de telefonía.

El contacto con los medios de comunicación se estableció en el interior de uno de los bibliobuses y estuvieron presentes el presidente de la Diputación, Luis Rey; la diputada de la Comisión de Cultura, Rosa Herrera; la coordinadora del centro de Bibliotecas, Milagros Tarancón, y empleados de este servicio.

El presidente de la entidad provincial dio un repaso a las posibilidades de la aplicación y comentó que: “Esta prestación permite dar más vida a los pueblos en la medida en que se ofrecen más servicios a los municipios, en este caso a través de la cultura mediante la gestión de las bibliotecas”

Podría considerarse que un bibliobús es una biblioteca pública móvil destinada al préstamo en los núcleos rurales. En la actualidad, por las carreteras de la provincia dos bibliobuses adscritos al Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria se reparten las dos rutas existentes que unen las 114 localidades (53 en el caso de uno de los bibliobuses –A- y 61 en el segundo –B-) que visitan llevando cultura a sus habitantes. Se trata de un servicio prestado por la Diputación Provincial de Soria en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Anualmente, el vehículo que cubre la ruta A recorre alrededor de 38.000 kilómetros (entre 110/227 km. diarios) mientras que el que lo hace por la ruta B registra cerca de 33.000 kilómetros anuales (entre 70/177) kilómetros al día.

Ni que decir tiene que las rutas se reorganizan y amplían con nuevas incorporaciones dependiendo de las necesidades. Sus paradas se establecen en los lugares más céntricos de la localidad en los que estacionan y sus visitas se realizan por la mañana, con un intervalo generalmente acuñado de 15 días.

Durante el año que acaba de concluir, el número de lectores para los bibliobuses en la provincia de Soria fue de 4.201, período en el que se incorporaron 214 nuevos usuarios entre personas adultas, infantiles y colectivos (2). El número de usuarios ha ido creciendo de tal manera que en 2015 el número atendido fue de 3.914, en 2014, 3.633 y 18.813 en 2013. Finalmente, las visitas que se llevaron a cabo durante 2016 por los dos bibliobuses fueron de 20.680 por todo el territorio provincial.

Por lo que respecta a los tipos de productos que ofertan gratuitamente estas bibliotecas rodantes a los habitantes de la provincia que así lo solicitan, hay que indicar que se dividen en cinco apartados: libros, documentos sonoros, documentos audiovisuales, documentos electrónicos y publicaciones periódicas. Cada bibliobús contiene más de 3.500 documentos (libros, vídeos, DVDs, revistas, cds, Cd.-roms) para niños y adultos ordenados según secciones por colecciones o materias para facilitar su búsqueda. Este fondo se renueva periódicamente para ofrecer siempre una colección actualizada con un catálogo y circulación automatizados y accesibles vía Internet.

Si un libro determinado no se encuentra en el bibliobús se puede pedir a la persona encargada para que lo lleve en la próxima visita. Dependiendo de la petición se valora si se compra o no. Así mismo, si la solicitud no se encuentra en existencias, se puede solicitar en préstamo interbibliotecario a otra biblioteca (Sistema Provincial de Bibliotecas) puesto que se comparten recursos para maximizar su aprovechamiento.

De hecho, en 2014 los documentos solicitados por los bibliobuses fueron 315, que casi se triplicaron al año siguiente, 822; y en sólo medio año de 2016 se llegó a la cifra de 803 ejemplares.

Finalmente y por lo que respecta a incorporaciones, el año pasado se aportaron 973 libros a los fondos, 2 documentos sonoros, 211 audiovisuales y 229 publicaciones periódicas

