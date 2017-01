Ecologistes en Acció vol impulsar una ILP per no allargar la vida de les nuclears

Ecologistes en Acció vol impulsar una Iniciativa Legislativa Popular al Congrés dels Diputats per tal de mantenir el calendari de tancament de les centrals nuclears, que en el cas d’Ascó i Vandellós està fixat pel 2020 i el 2021.

L'entitat vol frenar com sigui la possibilitat d'allargar la vida útil durant unes quantes dècades més. I és que darrerament el Consell de Seguretat Nuclear ha obert la porta a que les pròrrogues puguin superar els 10 anys.

La decisió arribarà a la primavera

Ecologistes ha iniciat un sondeig entre les diferents comunitats autònomes que compten amb plantes per veure el suport que tindria aquesta ILP. A l'abril es decidirà si hi ha prou suports per tirar-la endavant i si es presenta o no al Congrés dels Diputats.

Segons Eloi Nolla, portaveu, “és una bogeria el que s’està plantejant, suposaria un risc per la població intentar mantenir com sigui l’activitat a unes instal·lacions que presenten nombroses mancances i deficiències”.

