Intel.ligència Artificial, un perill?

"El 2045 la intel·ligència artificial serà un ser amb una coeficient intel·lectual superior a la nostra". David Riaño, professor d’enginyeria informàtica de la URV. Aquest dimarts al vespre ofereix una xerrada informativa a “La Cantonada de Tarragona” sobre aquest concepte que vessa per tantes i tantes pel·lícules i productes cultural.

A.I.

La intel·ligència artificial és un programari, un software que es dissenya perquè aparegui per a si mateix a desenvolupar una o diverses tasques. On estigui aquest software, sigui dins d’un ordinador, una tauleta, un supercomputador o un robot amb forma d’humanoide, tot això estarà per veure en la seva expressió més avançada. De moment i amb data d’avui ja tenim software aplicat en fer en allò que se li ha demanat que facin d’una forma molt predefinida com ara l’assemblatge de vehicles en les cadenes de muntatge. El pas següents és que aquest software aplicat en robots, acabi fent un pas més a l’hora d’enseyar-li a aprendre. I això es fa a base d’introduir-li casos d’èxit i fracàs en les tasques que se li encomana i partir d’aquí obrir-li un marge de decisió perquè davant d’una disjuntiva actuï en funció del que se li ha ensenyat.

David Riaño, prof. Enginyeria Informàtica URV / Jordi Cartañá / Cadena SER

Cotxes cada cop més intel·ligents, cases que optimitzen recursos... Riaño posa per exemple el cas de la nevera que ens gestiona els aliments. “imagina’t que et falten plàtans i que a la nit vols menjar plàtans i que per iniciativa pròpia, la nevera encomana una remesa al supermercat i te al fa portar a casa”. Un exemple d’intel·ligència artificial que ja ens trobem amb data d’avui.

Tindran emocions?

“Es convenient o és inconvenient posar sentiments a les màquines?”. Si una màquina no te sentiments és més controlable. Però en cas que sigui desobedient, pot arribar a ser una desobediència positiva a l’hora de no voler fer algun tipus d’acció perniciosa. El camp del sentiment ne les màquines en tot cas sembla que es posterior a desenvolupar una plena capacitat d’aprenentatge.

Ens destruiran?

Una gran pregunta que encara no té una gran resposta perquè encara està per veure com i de quina manera se li vol i se li pot posar límits a una intel·ligència artificial programada per humans però que s’aspira a que sigui autònoma. El repte serà com crear un ésser intel·ligent i que no es torni en contra dels seus propis creadors. Alguns ho veuen del tot improbable. Els més catastròfics imaginen un planeta governat per màquines.

Comentarios