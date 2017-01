Josep Maria Nogués va dirigir el primer equip del Betis els darrers mesos de la temporada 2008/09 amb l’objectiu d’aconseguir la permanència a Primera Divisió. El seu segon entrenador durant aquells mesos va ser Juan Merino, actual entrenador del Nàstic de Tarragona.

Nogués explica que Merino és una persona molt competitiva i molt treballadora i també demana el mateix als seus futbolistes: “Amb Merino, l’exigència serà un tema inqüestionable. El jugador que no treball i no es prengui les coses al 100% ho tindrà difícil per jugar”.

Nogues també explica que Merino està molt capacitat per remuntar la situació de l’equip grana: “Tan com a jugador com entrenador les ha viscut de tots els colors i està molt preparat per poder capgirar la situació.” Al que ha afegit que “és una persona molt seriosa amb molt caràcter i que li agrada molt l’ordre”.

