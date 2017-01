Podemos dará su apoyo a los presupuestos si incluyen su plan de garantías

El Plan de Podemos debe incluirse en los presupuestos si el gobierno quiere su apoyo para aprobarlos. La formación propone cambiar la gestión de las políticas sociales y evaluar su impacto. Hacer "una ventanilla única" de demandantes de ayudas es una de las medidas para lograrlo.

Los 3 pilares son la garantía habitacional, de suministros básicos y de rentas. Este plan ha de tener una traducción presupuestaria y una posterior traslación a ley no mas tarde de 2018. Entre las medidas propuestas: un censo de vivienda desocupada, alquileres sociales, intermediación para evitar desahucios, que las ayudas se cobren a través del banco y no de ONGs (eliminando el cariz estigmatizador), evaluar el impacto de las ayudas superando su visión "caritativa", renta para aquellos que no puedan entrar en planes de empleo y garantizar la alimentación infantil, entre otras.

EL PACTO DE INVESTIDURA ESTÁ MUERTO

El secretario general de Podemos José García Molina afirma que el pacto de investidura está muerto "y no cree en la resurrección" Sí considera que desde entonces se han dado pasos positivos con un mayor número de acuerdos en las Cortes. "Ya no vivimos en la Castilla-La Mancha de Bono ni de Cospedal. Hay que dejar atrás ambas etapas aunque algunos parece que quieran volver"

En clave interna, García Molina no supedita su continuidad a lo que pase con Pablo Iglesias tras Vistalegre y deja entrever "frialdad" en sus relaciones con el otro diputado de Podemos, David Llorente, sin confirmar si ha participado en la elaboración del plan y por qué no ha estado en su presentación.

