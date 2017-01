El Teléfono de la Esperanza de Toledo recibió mas de 1.200 llamadas en un año

El Teléfono de la Esperanza de Toledo recibió más de 1200 llamadas en un año. Este martes hemos hablado en "Hoy por Hoy Toledo" con Eli Díaz, una de las 25 personas voluntarias que la organización tiene en nuestra provincia.

Eli nos ha contado que los usuarios más habituales de este servicio gratuito son jóvenes que "llegan a autolesionarse al no saber enfrentarse a sus emociones", pacientes con enfermedades terminales que "se desahogan con ellos por no derrumbarse ante sus seres queridos" o personas que "conocen la infidelidad de sus parejas pero no saben como reaccionar".

