Encuentran imágenes pornográficas en un ‘pen drive' del padre de Nadia

Recordemos que a finales de diciembre el instructor fijó una fianza de 1.224.968,19 euros para los padres de la menor para hacer frente al posible fraude cometido. Si no pueden afrontar esta cifra de dinero, la justicia procederá al embargo de sus bienes –que todavía está detallando-. Es una medida para asegurar, también, que los posibles perjudicados en esta estafa puedan reclamar daños y perjuicios.

El juez que investiga los padres de Nadia por un presunto delito de estafa en los donativos recaudados para el tratamiento médico de su hija, de once años, que padece una enfermedad rara (tricotiodistrofia), y que finalmente no se destinaron a tal finalidad, ni a tratamientos u operaciones, que no se llevaron a cabo. Según la investigación, Fernando Blanco y Marga Garau recogieron 918.000 euros, y de ellos se habrían gastado cerca de 600.000 supuestamente para llevar un ritmo de vida de lujo.

