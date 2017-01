Imatges pornogràfiques a un ‘pen drive’ del pare de Nadia

Els Mossos d'Esquadra han trobat imatges "de contingut sexual" de Nadia Nerea en un pendrive del seu pare. Segons la publicació digital OK Diario en aquestes fotografies la menor apareix nua posant davant la càmera.

Recordem que a finals de desembre l'instructor va fixar una fiança de 1.224.968,19 euros per als pares de la menor per fer front al possible frau comès. Cas que no puguessin afrontar aquesta xifra de diners, la justícia procedirà a l'embargament dels seus béns -que encara està detallant-. És una mesura per assegurar, també, que els possibles perjudicats en aquesta estafa puguin reclamar danys i perjudicis.

El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell investiga els pares de Nadia per un presumpte delicte d'estafa, pels donatius que durant anys van recaptar per al tractament mèdic de la seva filla, d'onze anys, que pateix una malaltia rara (tricotiodistrofia), i que finalment no es van destinar a aquesta finalitat. Segons la investigació, Fernando Blanco i Marga Garau van recollir 918.000 euros, i d'ells s'haurien gastat prop de 600.000 suposadament per portar un ritme de vida de luxe.

En aquests moments la nena, d'11 anys, viu a Mallorca, amb una tieta materna, després que el jutge retirés la tutela als seus progenitors i enviés el pare, Fernando Blanco, a la presó. Temia que pogués destruir proves i també que fugís del país. La mare, Margarida Garau està en llibertat amb càrrecs i té permís per visitar la nena els caps de setmana.





Comentarios