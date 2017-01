Rexach: “Em sento totalment identificat amb Piqué”

'Charly' Rexach ha parlat al 'Què t'hi jugues!' sobre la polèmica arbitral que envolta el FC Barcelona en les darreres jornades. "Em sento totalment identificat amb Gerard Piqué. No ha faltat a ningú, ell se sent perjudicat pels àrbitres com m'hi sento jo", ha dit l'ex entrenador i jugador del Barça.

Per Rexach, l'origen del problema és la dinàmica guanyadora en què ha viscut l'afició blaugrana recentment: "Queixar-se dels àrbitres no és victimista, perquè la història ho demostra. Els últims anys estàvem mal acostumats. Ara s'ha equilibrat tot i la cosa és preocupant". No és que ara els col·legiats s'equivoquin més, és que ara "tot està més equilibrat" i els errors acaben influint al resultat".

"Al futbol hi ha massa regles. S'han de simplificar. Mans dins de l'àrea, penal. Mans fora de l'àrea, penal. I punt", ha manifestat un Rexach que també s'ha mostrat partidari de la tecnologia al futbol: "El progrés ha d'entrar al món del futbol".







