Daniel Mauri: "No podía decir que no al Algeciras CF"

Daniel Mauri es el nuevo delantero del Algeciras CF y debutará este miércoles en el duelo que el equipo albirrojo disputará en San Roque a partir de las 20.00 horas. El atacante malagueño señaló en SER Deportivos Campo de Gibraltar que su fichaje se fructificó este domingo y muestra su satisfacción por poder formar parte del cuadro albirrojo.

El último fichaje se define como un "10" que puede recibir entre líneas y que haga jugar a la zona ofensiva, pese a que ha actuado en algunas ocasiones como mediapunta o interior, y podría hacerlo en la punta de ataque.

Mauri es consciente de la competencia que existe con David Camps pero la ve positiva. "Cuánto más goles meta yo, él, o el resto del equipo será beneficioso para el colectivo" señalaba el delantero que podrá debutar en San Roque tras resolver la licencia federativa.

Con pasado en la cantera del Málaga CF, recaló en las filas del Real Murcia donde ha tenido más de 400 minutos en el filial pero la poca conexión con el cuadro grana, le ha hecho recalar en este mercado invernal en el Algeciras, un equipo que acumula seis semanas sin ganar y que buscará romper su mala racha en un derbi siempre especial.

"Me han contado que irá mucha gente de Algeciras y estoy con ganas de que llegue, todos los equipos tienen sus altos y bajos y no dudo que vamos a salir de ésta", afirmaba el jugador de Fuengirola que se muestra exultante por la llamada de un equipo como el Algeciras. "En mis planes no entraba jugar en Tercera, pero no me lo he pensado ante su llamada", concluyó.

