Mario Gómez: "En Sanlúcar hay que salir con la actitud mostrada ante el Jaén"

La Real Balompédica Linense anunció a principios de enero la incorporación del defensa Mario Gómez, que parece haber caído de pie tras sus primeras apariciones en el plantel blanquinegro tanto en el Trofeo Casino Marbella como en el encuentro ante el Real Jaén en liga.

"Nada más llegar, Julio Cobos me dio su confianza y me he sentido cómodo desde el principio", señalaba el jugador sevillano que no se esperaba jugar de titular tan pronto pero apunta que ha correspondido a tanta confianza brindada.

El zaguero procede del filial del Real Valladolid donde rescindió contrato a principios del mes de diciembre y señala que físicamente se encuentra muy bien a pesar de no haber dispuesto de muchos minutos durante la primera vuelta en tierras pucelanas.

Mario, compañero de Francis Ferrón en su estancia en el Recreativo de Huelva B, destaca el "buen vestuario" que reside en la Balona donde resalta la "unión" de un bloque que opina, no pasará apuros por la salvación. El central se define como "un jugador que le gusta sacar jugada la pelota" y que en "colocación intento corregir mi falta de velocidad" así como su habilidad en el juego aéreo.

La situación liguera en el equipo blanquinegro con cinco jornadas sin ganar no preocupa del todo al defensor. "Pensamos en ganar al At.Sanluqueño con la misma actitud que ante el Real Jaén y si lo hacemos nos traeremos el triunfo seguro", señaló que se queda con las cosas positivas desarrolladas ante los jiennenses y que es "el camino a seguir".

