La Junta requiere mejoras a Acerinox para renovar su autorización ambiental

El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha confirmado que el gobierno andaluz ha requerido a la siderúrgica Acerinox que efectúe una serie de mejoras en sus instalaciones, para poder conseguir la renovación de la Autorización Ambiental Integrada.

Fiscal responde así a las acusaciones vertidas contra la Consejería de la que es titular. Grupos ecologistas han acusado a la Junta de estar mirando hacia otro lado en incidentes como el incendio ocurrido en la tarde de ayer, en la factoría barreña. El Consejero dice que "el control es total sobre las industrias de la Bahía" y en concreto pone como ejemplo las sanciones y procedimientos abiertos contra Acerinox.

José Fiscal, ha afirmado que el incendio ocurrido este martes en Acerinox, ubicada en Los Barrios, "no fue muy grave". No obstante, ha añadido que no se puede acusar a la Junta de "mirar a otro lado", ya que la empresa ha tenido distintas sanciones en los últimos tiempos.

En declaraciones a los periodistas, Fiscal se ha quejado de que se haya acusado a la Junta de "cierto relajamiento con esta empresa", ya que "estamos siempre vigilante".

Además, según ha señalado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se está renovando la Autorización Ambiental Integrada, para lo cual "se le ha requerido mejoras y hasta que estos cambios no estén efectuados no le vamos a conceder la autorización ambiental".

Hay que recordar que fue un condensador en la zona próxima al Horno nº 3, el que ardió en el día de ayer en la planta de Acerinox en Los Barrios provocando una gran columna de humo que podía divisarse desde distintos puntos del Campo de Gibraltar. El incidente no provocó daños personales, aunque si materiales de importancia en la zona afectada.

