El PSPV critica que el PP inste ahora al Consell a crear una Consellería de Turismo

A una semana de que en Madrid se celebre Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y coincidiendo con el día de presentación de la nueva imagen de la marca Costa Blanca, en la Diputación, el pleno ha acordado instar a la Generalitat a crear la Consellería de Turismo que prometió a los empresarios el president Ximo Puig, antes de las elecciones y que ésta fije su sede en Benidorm.

Toda la oposición, incluído Compromís, que ha apoyado la moción del PP, ha criticado que de nuevo se intente "buscar la crispación con el Consell" y el rédito electoral inmediato, con este tipo de iniciativas.

Desde el PSOE, José Chulvi, anunciaba su abstención lamentando que en 20 años al PP no le haya preocupado la creación de esta consellería y recuerda, eso sí, los demanes de los populares al frente de esta área cuando gobernaban la Generalitat.

Raquel Pérez, de Esquerra Unida ha negado su apoyo, al considerar que se multiplican organismos destinados al turismo, desde las concejalías del ayuntamiento, el patronato y la propia Agencia Valenciana.

Compromís ha dado su apoyo a la moción del PP al aceptar que se incluyera una enmienda suya exigiendo que se racionalicen los recursos públicos por parte del Patronato de Turismo, dependiente de la Diputación. Exigía Gerard Fullana que éste sólo asuma los gastos del presidente y el diputado delegado en citas como la próxima edición de Fitur.

Un pleno en el que, por cierto, se ha acordado instar al gobierno central al cese de Federico Trillo como embajador, por su gestión del accidente del Yak-42, ocurrido hace casi 14 años, en el que murieron 75 personas, cinco de las cuales naturales de la Comunitat Valenciana.

La moción, presentada por Compromís, ha sido respaldado por socialistas y el no adscrito Fernando Sepulcre, mientras que el PP se ha abstenido y la diputada de Esquerra Unida, Raquel Pérez, ha votado en contra al no incluir la propuesta declarar a Trillo "persona non grata en la provincia", como ella reclamaba.

