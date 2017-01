“Las defensas no podrán alegar falta de concreción”

El letrado de Esquerra Unida, personada en la causa del Plan General de Ordenación Urbana como acusación popular, ha señalado, en Hoy por Hoy Alicante, que "las defensas no podrán alegar infedensión tras el auto del juez instructor que procesa a Ortiz, Castedo y Alperi por los presuntos delitos de revelacion de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho".

José Luis Romero asegura que se trata de una resolución motivada, extensa, que califica las conductas y permite a las partes ejercer la acusación y la defensa "que es lo que corresponde a un auto de transformación", por lo que no se podrán alegar falta de concreción.

Añade: "Se podrá no estar de acuerdo, las defensas seguro que no lo estarán", pero a juicio del abogado no se podrá invocar que el auto provoque indefensión, "porque no es así", entiende. Explica que la extensión también denota el afan del instructor de pormenorizar las conductas para la mejor defensa de los investigados. "El ánimo es garantista y no literatura", ha dicho, añadiendo que la literatura, en este proceso, ha venido desde las defensas.

A su juicio, el juez ha estado "acertado" al afirmar que existía una trama para monopolizar la gestión del urbanismo en la ciudad en beneficio de Enrique Ortiz ya que es "lo más evidente". "Existía esa trama, era para monopolizar el planeamiento" y es una evidencia en la que el juez ha estado, en su opinión, acertado.

También ha estado acertado, ha dicho, al entender que las decisiones adoptadas en el ámbito municipal como la aprobación provisional del planeamiento, supone que se consuma el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Señala que el juez explica de manera gráfica e ilustrativa cómo después del tiempo utilizado para tramitar el Plan General, cómo tras la dimisión de Castedo como alcaldesa, "en cuatro días" se desiste del planeamiento y se dan "razones peregrinas para justificar el desistimiento, y el juez dice que entre otras razones las verdaderas son la asistencia de la causa penal"

Entiende Romero que las defensas pueden atacar la validez de las escuchas una vez se abra juicio oral.

En principio, no recurrirá Esquerra Unida el sobreseimiento en la figura de Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, para centrarse en la acusación que argumente la necesidad de apertura de juicio oral.

A continuación pueden escuchar la entrevista a José Luis Romero, letrado de Esquerra Unida personada como acusación popular, en Hoy por Hoy Alicante

