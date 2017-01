Aznar se indultó en la comida de AVE

Se perdonó a sí mismo y al resto de la organización criminal de la famosísima boda real de El Escorial. Aznar -en el Olimpo, dice Iñaki Gabilondo- ha decidido destruir masivamente el PP, pero no como Irak sino desde dentro, al modo troskista del Tea Party en el Partido Republicano. El resultado se llama Donald Trump. Obama, Michelle Obama, oro negro, líbranos del mal. Amén. Yes, we can.

Castedo, Ortiz, Alperi

En parada cardiaca se me ha quedado la flor y nata del Alacant a Part. No, no es verdad que se descorchara ayer champán en el PP. Flota, no sé, una cosa así por aquí... no de gripe, que también, sino como de vacío desnudo, como no saber qué ponerse uno encima del tanga: el blusón y la caña del Pare Camps o de la Perla, el traje de contrabandista de Trillo, el 3/4 cajero automático líquido -clinc,clinc- de Ripoll o la capita roja y el traje de monseñor Cañizares, digo Cotino. Hablando de sexo, este juicio es como Pretty Woman: sabes que al final acabas llorando porque acabas pagando tú. ¿Y quién se queda con todo...? ¡La polla insaciable!

De nou, el Botànic

Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel -pero menos- se han vuelto a casar hoy. La cosa no está para tirar cohetes ni para pasarse con el viagra. Los tres quieren pasar pantalla. Vamos, un arreón. ¿Un gélido cambio de envases, parejas o un calentón del copón? Sin financiación no hay solución. Y Canal 9… ¿de nou?

Manolita Chen se ha ido. Nerea Belmonte se queda.

@juancdemanuel

Comentarios