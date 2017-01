La mayor epidemia de gripe en ocho años

Las plantillas sanitarias están reforzadas al máximo ante la epidemia de gripe, según aseguró este miércoles el consejero de Sanidad Francisco del Busto quien confía en que la incidencia comience a remitir dentro de dos semanas. Según el consejero, hacía ocho años que la gripe no alcanzaba en Asturias una incidencia tan elevada y más de veinte que no se presentaba con tanta antelación: casi un mes antes que en el resto de España. Las razones de este último fenómeno están siendo estudiadas por los servicios de Epidemiología pero , entretanto, el consejero garantiza que todos los pacientes están recibiendo la atención adecuada. Francisco del Busto confía en que en el plazo de dos semanas la epidemia comience a remitir pero no descarta entretanto el aplazamiento, tal y como se ha hecho en el HUCA desde este martes, de aquellas intervenciones quirúrgicas no urgentes para dar preferencia a la atención de los pacientes afectados por complicaciones derivadas de la gripe. En ese sentido, el consejero ha alertado sobre la baja tasa de vacunaciones que apenas supera el cincuenta por ciento de la población y recuerda que todavía hay plazo para vacunarse, con treinta mil dosis disponibles en los centros de salud. Según el titular de Sanidad un sesenta y tres por ciento de los fallecidos a causa de la gripe no estaban vacunados y tampoco lo estaban el sesenta por ciento de pacientes que han sufrido afecciones graves.

