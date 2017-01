La gripe, en su pico más alto, afecta más a los mayores

Lo habitual es que los picos más altos de incidencia de la gripe se sitúen a lo largo del mes de enero. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. En esta ocasión el virus H3N2, que es el que más está circulando por estas latitudes, ha adelantado ese proceso y ya se encuentra en su onda epidémica más alta desde el pasado mes de diciembre. Hablamos de ello, en Asturias Hoy por Hoy, con Ismael Huerta, Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

Durante este invierno el virus está afectando mucho más a los mayores. De hecho los ingresos hospitalarios de personas de más de 65 años han sido los mayores responsables del colapso en algunos de nuestro Hospitales. De hecho, esta cepa del virus afecta más a las personas mayores, con otras patologías que se ven agravadas por la presencia de la gripe. El Hospital Universitario Central de Asturias ha llegado a suspender los ingresos programados no urgentes para hacer hueco a la demanda asistencial y garantizar atención y el ingreso al 100% de los enfermos de gripe. El de Cabueñes, en Gijón, ha tenido que instalar camas supletorias y el de San Agustín en Avilés ha llegado al prácticamente completo de ocupación. El consejero de sanidad del gobierno asturiano, Francisco del Busto, ha explicado este miércoles que “hacía 8 años que la epidemia no tenía este volumen de incidencia, con hospitales al completo en tasas de ingresos. De hecho, todos se encuentran por encima del 95% salvo los de las áreas 1 y 2 que están, no obstante, por encima del 80%”.

Puede que una buena parte de la culpa de esta alta incidencia, sobre todo en las personas mayores, la tenga el continuo descenso en las tasas de vacunación que se viene produciendo en los últimos años. Ahora mismo, sólo el 55% de los mayores de 65 años está vacunado. Además, el 63% de los fallecidos no se había vacunado y el 59% de los enfermos graves tampoco. Ante estos datos, el consejero de Sanidad recuerda que "La vacunación es lo único que consigue reducir la morbilidad y mortalidad en caso de gripe, reduciendo su incidencia y gravedad".

Las previsiones apuntan a que la gripe ya ha alcanzado el máximo este invierno y que la incidencia volverá a valores normales a partir del mes de febrero. Los servicios de microbiología y de vigilancia epidemiológica estudian qué ha podido adelantar varias semanas su incidencia en Asturias, respecto a otras comunidades y a la media del Principado en años anteriores cuando las circunstancias son similares. "Qué sucedió este año distinto a los veinte precedentes", es la pregunta que se pretende responder”, asegura el consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

Este miércoles, en Asturias Hoy por Hoy, hemos estado ante las puertas del servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias. Allí, Jesús Martín ha podido hablar con los usuarios del HUCA en plena crisis (o no) de la gripe.

