“No concibo el resto de mi vida preguntándome qué le pasó a mi madre”, dice el hijo de una mujer que apareció muerta en 2016

Conchi González fue una de las ovetenses amenazadas de desahucio que en el año 2015 recibió el auxilio de la Plataforma “Stop Desahucios” durante el intento de desalojo del piso en el que residía, en la calle Melchor García Sampedro. En aquél primer intento, muy mediático, el desahucio se paró, pero mes y medio después la mujer acabó fuera de la vivienda por mandato judicial.

Varios meses después, en agosto de 2016, los Bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Conchi, de 55 años, en una vivienda de San Lázaro que recibió como herencia tras el fallecimiento de su padre. Su muerte se atribuyó a una muerte natural ya que la mujer sufría dolencias de salud bastante graves, o un posible accidente fortuito. Pero ahora su hijo José María Fernández trata de que se reabra la investigación sobre el caso tras haber constatado, según manifiesta, evidentes contradicciones entre el atestado policial, el informe de la autopsia e incluso la información que verbalmente le trasladó la forense en un primer momento. José María habla además de pruebas que no han sido convenientemente examinadas y que dan crédito al menos a la hipótesis de una muerte violenta. El hijo de la fallecida relata que “en un principio la forense me dijo que mi madre tenía un golpe en la cabeza, luego en el informe dice que no se observan hallazgos de origen traumático. Fui a hablar con ella y me dijo que era mentira, pero yo tengo un amigo de testigo que estaba presente, más los dos policías nacionales que estaban allí a los que les pregunté si era cierto que mi madre tenía un golpe en la cabeza y que había sangre, a lo que ellos asintieron con la cabeza diciéndome que sí”.

Sin aventurar ninguna hipótesis, José María enumera los pleitos en los que se encontraba implicada su madre: con su hermana por disputas relativas a la herencia del padre de ambas, de hecho el desahucio se produjo porque el piso en cuestión lo habían heredado a medias; y con la abogada que la asistió primeramente en ese litigio, de la que él dice que estafó a su madre para pasar a reclamarle una minuta de miles de euros que ha conducido a una orden de embargo sobre el piso en el que murió Conchi, y que era parte de la propia herencia de su padre, en este caso al 100%. Su gran preocupación es que la muerte de su madre se investigue antes de que se ejecute el embargo y se pierdan definitivamente las pruebas que permanecen en la casa y que él trata de conservar. Batalla contra el engranaje legal que retrasa las actuaciones y las dificultades económicas derivadas de las acciones para abrir el proceso, aunque no se plantea tirar la toalla. José María quiere “que lo miren y ver qué ha pasado ahí. Si realmente ha sido algo natural, fortuito o si le han hecho algo porque ella tenía muchos enemigos con todo lo que tenía encima y no se sabe”. Por último añade que para él no es concebible estar el resto de la vida preguntándose qué le pasó a su madre.

