Munición para los contrarios a la RGI

La consejera Artolazabal explicó ayer la propuesta del Gobierno para subir la RGI lo que el IPC y no, como manda la ley, el 8% de incremento del SMI. Dos razones básicamente: que los 40 millones de coste pondrían en riesgo la sostenibilidad del sistema y que desincentivarían la incorporación de los perceptores al mercado laboral.

Sobre esto último. Un número importante y creciente de perceptores de la RGI ya están trabajando, 12.500, pero cobran tan poco que la RGI es el complemento para llegar a fin de mes; otro cuarto, 15.800 son pensionistas... A la mitad de los perceptores no se les puede activar más. Contra el argumentos de la desincentivación, ayer mismo Joseba Zalakain del SIIS en 'El Mundo': "Cobrar 50 euros más al mes no desincentiva, son los bajos salarios y malas condiciones del empleo, los que lo hacen". Tercero: hasta el lehendakari ha negado públicamente esa premisa. En abil de 2014 dijo: "no contribuye a desincentivar el acceso al empleo, sino que han tenido el efecto contrario, porque tanto la tasa de ocupación como de empleo han mejorado en Euskadi.

Por todo lo anterior, creo que estamos ante un problema de costes...lo demás son argumentos para justificarla ante la ciudadanía. Pero ojo. Ahora está el riesgo de que esos argumentos se vuelvan como un boomerang contra el Gobierno en manos de quienes cuestionan el sistema.

